Ilie Bolojan a câștigat votul de încredere al Biroului Permanent Național al PNL, în ședința de la Vila Lac, însă nu a reușit să-și impună oamenii la conducerea unor filiale. Astfel, poziția sa în partid rămâne fragilă.

Ilie Bolojan, una caldă, alta rece

Ședința politicienilor din , organizată la Vila Lac, s-a încheiat cu un pentru, Ilie Bolojan. Acest vot, însă, nu reprezintă prea mult în condițiile în care el a eșuat în tentativa de a-și impune oamenii la conducerea ultimelor zece filiale clasate în cursa electorală de anul trecut. Pracitc, actualul premier rămâne la mâna taberei Ciucă-Iohannis, conform surselor politice.

Potrivit informațiilor din interiorul ședinței, Bolojan a cerut un vot de încredere din partea colegilor săi de partid. În favoarea sa au votat 47 de membri din conducerea partidului, în vreme ce 3 voturi au fost împotrivă, iar unul a fost de abținere. Chiar dacă a primit votul de încredere, poziția sa rămâne fragilă, el neputând să-și impună punctul de vedere în partid.

Iar acest lucru a fost demonstrat de ceea ce s-a întâmplat când a propus înlocuirea șefilor de filiale cu rezultate slabe în alegerile precedente. Pentru a impune înlocuirea acestora, Bolojan avea nevoie de 37 de voturi din Biroul Politic Național, adică două treimi. A obținut doar 34 de voturi, în vreme ce nouă membri ai structurii de conducere s-au abținut, iar șapte au votat împotrivă.

Adrian Veștea s-a opus schimbării

În timpul ședinței, Ilie Bolojan ar fi susținut necesitatea unor schimbărim inclusiv la nivelul organizațiilor de sector din București. Astfel, ar fi dorit să-i dea mai multă putere lui Ciprian Ciucu, coordonatorul organizației PNL București. Bolojan ar fi propus schimbarea șefilor de filială de la Sectoarele 2,3, 4 și 5. Nu a reușit să facă acest lucru din cauza opoziției lui Adrian Veștea și a taberei strânse în jurul lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov.

Adrian Vestea ar fi intervenit în favoarea menținerii actualei conduceri a filialelor, refuzând să accepte orice schimbare.

„Cred că este normal ca oamenii aceștia care vor fi dați la o parte să existe înțelegere. Nu trebuie create tensiuni. Nu putem pune pe seama lor negocierile din ultimii ani. Eu nu sunt de acord cu demisia celor de pe București”, a spus Veștea.

În aceste condiții, la București, Bolojan se poate baza doar pe , în condițiile în care președintele i se opune pe față. Trebuie spus că, deși i-a luat lui Hubert Thuma coordonarea filialei București-Ilfov, Bolojan nu a reușit să-l impună pe Ciucu și la conducerea PNL București. Șef al organizației rămâne, în acte, Sebastian Burduja.

Comunicatul oficial al partidului condus de Ilie Bolojan

„Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal s-a reunit astăzi în şedinţă, cadru în care preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcţii ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare. Ministrul Finanţelor a subliniat că pachetul a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României şi să susţină dezvoltarea economică pe termen mediu şi lung.

Pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere majore. Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a şapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale şi materii prime critice, cercetare-dezvoltare şi noi tehnologii, precum şi industria de apărare. Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor şi întregului mediu de afaceri.

De asemenea, în şedinţa de astăzi a fost dat un vot de încredere pentru preşedintele partidului, Ilie Bolojan. În urma votului secret, au fost înregistrate 47 de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, confirmând sprijinul majoritar al conducerii partidului pentru actualul lider al PNL.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, conducerea PNL a stabilit, prin vot, numirea domnului Marius Arcăleanu în funcţia de preşedinte interimar al PNL Vaslui.

De asemenea, Biroul Politic Naţional a analizat şi propunerea de demitere a conducerii ultimelor zece organizaţii judeţene. În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 9 abţineri. De asemenea, cinci lideri PNL au absentat de la vot. Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut (*37 de voturi), propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective îşi păstrează mandatul”.