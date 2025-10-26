Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că miza sa nu este să se agațe de funcție, ci să facă reforme, iar colegii săi din coaliție, dacă au idei mai bune, n-au decât să le spună. Cea mai proastă situație e cea în care ești la putere și , a mai spus Bolojan. El și-a apărat măsurile fiscale de până acum și privind pensiile magistraților, care între timp a fost , pe formă, de către CCR.

Ce a spus Bolojan despre reforma pensiilor magistraților

„Orice drept care depășește normele europene și ale bunului simț nu poate fi acceptat. Nu există nicăieri în Europa, la pensii, astfel de procente. Dacă nu luăm măsurile necesare, indiferent cine va fi, vom ajunge într-o situație de criză în câțiva ani. Totul generează efecte în anii următori”, a declarat Ilie Bolojan, cu referire la pensiile magistraților.

Acesta a insistat că, prin reforma pe care a propus-o, vârsta de pensionare și cuantumul pensiilor magistraților se corelau cu „legea europeană”. De asemenea, a amintit că a acordat „o perioadă de tranziție rezonabilă” pentru implementarea schimbărilor.

„Prin urmare am procedat corect. Voi accepta orice alte soluții dacă sunt mai bune. Însă nu trebuie să încalce borne esențiale, pentru că asta înseamnă să-i trădez pe cetățeni”, a continuat Bolojan, pentru .

Ce a spus Bolojan despre măsurile fiscale și nefireasca opoziție din interiorul puterii

Despre măsurile fiscale pe care le-a adoptat în ultimele luni, premierul Bolojan a afirmat: „Oricine vine în guvernare va fi cu spatele la zid, dacă nu se iau măsurile luate de mine în ultima vreme. Miza mea nu e să fiu premier, dacă cei din coaliție au soluții mai bune, să le spună. Altfel, acest dialog pe care îl vedem dă senzația de neseriozitate. Or oamenii se așteaptă de la noi să rezolvăm probleme. În ultimele patru luni am respectat protocolul, mi-am respectat partenerii, dar nu am încercat să mimez că lucrurile trebuie făcute”.

El a repetat apoi că „miza nu este să mă agăț de această funcție”.

„Dacă cineva din coaliție s-a răzgândit asupra a ceea ce a semnat, poate depune o moțiune de cenzură. Cea mai proastă situație este situația în care ești și la putere și încerci să fii și în opoziție”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.