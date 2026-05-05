George Simion, liderul AUR, a declarat că partidul său e dispus să-și asume guvernarea, dar doar dacă e acceptat să desemneze premierul. El a explicat și condițiile în care va participa la discuțiile cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni.

Simion: Suntem dispuși să intrăm la guvernare, dar nu în orice condiții

„Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR e acceptat să desemneze premierul. În ordinea constituțională, primul partid trebuie să desemneze o majoritate, după care AUR să desemneze un premier. (…)

Noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, dar nu în orice condiții, și suntem dispuși să corectăm erorile Guvernului Bolojan comise de toate partidele”, a declarat liderul AUR.

Acesta a mai precizat că AUR nu va susține un premier PSD.

Condițiile în care AUR va merge la consultările de la Cotroceni

George Simion a mai spus că nu va merge la consultările oficiale de la Cotroceni dacă Nicușor Dan nu îi va chema și la dinainte: „Atât timp cât nu vom fi convocați de președinte la consultările reale pentru a găsi soluții pentru ieșirea din criză, noi nu vom fi idioți utili. Nu ne vom duce la consultări formale ca să mimeze respectarea Constituției. (…) Să fim invitați la spartul târgului, în condițiile în care ei se înțeleg pe sub masă, nu, mulțumim”.