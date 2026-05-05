Dominic Fritz, liderul USR, a anunțat la finalul unei ședințe în partid că a fost mandatat de colegi să discute cu președintele PNL, Ilie Bolojan, „despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR”. Acesta a punctat că USR nu va negocia deloc cu PSD. De asemenea, Fritz a fost mandatat să-i vorbească și președintelui Nicușor Dan despre acest tandem USR – PNL, „asta bineînțeles dacă PNL acceptă invitația noastră”.

Dominic Fritz explică deciziile luate în USR

„Este o moțiune cu un rezultat clar, care schimbă, într-adevăr, realitatea politică în România, o realitate la care mulți dintre cetățeni se uită cu furie, cu revoltă. Noi, ca USR, constatăm astăzi că nu mai există o majoritate pro-europeană în Parlament, nu mai există o majoritate a responsabilității și a maturității așa cum am negociat-o acum 10 luni. Nu ne-a fost ușor atunci să intrăm într-un guvern cu PSD, care tocmai a crescut deficitul, care a crescut la rândul lui inflația pentru români. Dar am făcut-o atunci din responsabilitate pentru români și pe baza unor principii foarte clare.

Aceste principii nu s-au schimbat astăzi și de aceea luăm un angajament ferm astăzi față de alegătorii noștri, față de cetățenii României că vom continua să ne luptăm pentru aceste principii, indiferent de ce se întâmplă.

Am confirmat astăzi decizia pe care am luat-o deja în Comitetul Politic. Dacă PSD, așa am spus atunci, votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Această decizie este valabilă și astăzi, este fermă și nu pentru că am avea orgolii, ci pentru că nu credem că este posibil să guvernăm cu adevărat cu un partener care își ține o majoritate de rezervă în buzunar, o majoritate fix cu acest partid extremist împotriva căruia am format acest guvern pro-european”, a explicat liderul USR.

Fritz: Voi discuta cu Bolojan / Nu ne vom întoarce la masa negocierilor cu PSD

„Pentru noi, asta înseamnă cu claritate că miniștrii USR vor rămâne, vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern. Iar pentru pașii următori, Comitetul Politic a decis să mă mandateze pe mine, în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR. Este evident că este nevoie de forțe reformiste, este evident că este nevoie de o claritate morală în această criză, iar USR, cu mare responsabilitate față de alegători, va livra această claritate și va și livra această loialitate față de proiectul reformist în România. (…)

Mandatul meu este să-i spun președintelui ceea ce am votat deja, deci nu este ceva nou, că nu vom putea să ne întoarcem la masa negocierilor cu PSD. Și doi la mână, îi vom spune că ne vom coordona, asta bineînțeles dacă PNL acceptă invitația noastră, ne vom coordona foarte strâns cu PNL pentru a evalua opțiunile de viitor”, a mai afirmat Dominic Fritz.