Guvernul Ciucă, obligat de instanță să organizeze alegeri parțiale în zeci de localități. Ludovic Orban: Am câștigat o bătălie importantă cu un guvern care nu dă două cepe degerate pe drepturile românilor

Forța Dreptei susține că președintele partidului, deputatul Ludovic Orban, a câștigat procesul împotriva Guvernului Ciucă, vineri, și a obținut în instanță obligarea Executivului la organizarea de alegeri locale parțiale.

Forța Dreptei spune că, potrivit transmise de la Autoritatea Electorală Permanentă către Guvern în octombrie 2022, existau cel puțin 51 de localități în cazul cărora sunt îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor locale parțiale.

Ludovic Orban: Refuzul de a organiza alegeri este un atentat grav la democrație

Ludovic Orban a acuzat guvernul că „nu dă două cepe degerate pe drepturile cetățenilor români”.

„Astăzi am câștigat o bătălie importantă cu un guvern care nu dă două cepe degerate pe drepturile cetățenilor români. Curtea de Apel București a soluționat favorabil solicitarea mea și a decis să oblige guvernul să organizeze alegeri în cele peste 50 de localități în care este vacantă funcția de primar”, a scris Ludovic Orban, vineri, pe Facebook.

„Sute de mii de români trăiesc în localități care sunt conduse de indivizi care nu au nicio legitimitate, care iau decizii privind viața oamenilor fără să aibă niciun mandat acordat prin vot de cetățeni. Guvernul a refuzat timp de aproape doi ani de zile să respecte legea și dreptul cetățenilor de a își alege primarul”, a continuat fostul premier.

El susține că acțiunea din instanță a fost „unica” soluție disponibilă pentru a putea forța guvernul să revină în cadrul democratic.

„După solicitări publice repetate adresate guvernului pentru a îl determina să respecte Constituția și legile țării, solicitări care au rămas fără răspuns, am luat decizia de a da în judecată guvernul, ca unică soluție disponibilă pentru a putea forța guvernul să revină în cadrul democratic”, a adăugat Ludovic Orban.

„Deși nu puțini au fost aceia care au spus că nu are rost, că nu am nicio șansă, că justiția este controlată, astăzi s-a dovedit că are rost să ne luptăm pentru respectarea legii, pentru apărarea drepturilor și libertăților noastre, chiar dacă adversarul este guvernul. Le atrag atenția celor aflați la guvernare că refuzul de a organiza alegeri este un atentat grav la democrație. Că oricât de puternici și de intangibili se cred, va veni ceasul în care vor trebui să dea socoteală pentru încălcările grave ale legii pe care le comit”, a mai declarat deputatul.