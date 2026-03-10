Ministerul Finanțelor prognozează pentru 2026 un consum afectat de diminuarea puterii de cumpărare, în condițiile unei în prima jumătate a anului. De asemenea, salariile vor crește într-un ritm mai lent, se arată în Ministerului Finanțelor privind situația macroeconomică pe anul 2026.

Puterea de cumpărare în scădere afectează consumul

Potrivit Raportului, se așteaptă ca sectorul industrial să revină treptat, dar cu o evoluție moderată (0,5%). Și serviciile se vor redresa ușor, dar cu o evoluție modestă (0,4%). Continuarea dezvoltării proiectelor de infrastructură se va reflecta într-o dinamică ridicată a sectorului construcțiilor (4,1%).

În ceea ce privește consumul privat, ca urmare a scăderii puterii de cumpărare a populației, este de așteptat să decelereze cu 0,8% comparativ cu anul 2025, impactul măsurilor de ajustare fiscală fiind unul mai pronunțat.

Scădere a numărului de salariați. Ce se întâmplă cu salariile

Ministerul Finanțelor mai estimează pentru anul acesta o scădere a numărului de salariați cu peste 2.000 de persoane, ajungând la un efectiv de 5,466 milioane salariați, și o rată a șomajului înregistrat de 3,4%, informează

Salariile nominale, atât în sistemul public, cât și în cel privat, vor înregistra decelerări, de la creșterea de 6,1% din 2025, la 5,5% în 2026.

Procesul inflaționist se va atenua, cu excepția primului semestru din 2026. Rata anuală a inflației este estimată la 3,6% la sfârșitul anului 2026, iar media anuală la 6,5%.