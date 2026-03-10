B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Ministerul Finanțelor: Consumul, afectat de scăderea puterii de cumpărare. Ce se va întâmpla cu salariile românilor anul acesta

Ministerul Finanțelor: Consumul, afectat de scăderea puterii de cumpărare. Ce se va întâmpla cu salariile românilor anul acesta

Traian Avarvarei
10 mart. 2026, 20:42
Ministerul Finanțelor: Consumul, afectat de scăderea puterii de cumpărare. Ce se va întâmpla cu salariile românilor anul acesta
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Puterea de cumpărare în scădere afectează consumul
  2. Scădere a numărului de salariați. Ce se întâmplă cu salariile

Ministerul Finanțelor prognozează pentru 2026 un consum afectat de diminuarea puterii de cumpărare, în condițiile unei inflații ridicate în prima jumătate a anului. De asemenea, salariile vor crește într-un ritm mai lent, se arată în Raportul Ministerului Finanțelor privind situația macroeconomică pe anul 2026.

Puterea de cumpărare în scădere afectează consumul

Potrivit Raportului, se așteaptă ca sectorul industrial să revină treptat, dar cu o evoluție moderată (0,5%). Și serviciile se vor redresa ușor, dar cu o evoluție modestă (0,4%). Continuarea dezvoltării proiectelor de infrastructură se va reflecta într-o dinamică ridicată a sectorului construcțiilor (4,1%).

În ceea ce privește consumul privat, ca urmare a scăderii puterii de cumpărare a populației, este de așteptat să decelereze cu 0,8% comparativ cu anul 2025, impactul măsurilor de ajustare fiscală fiind unul mai pronunțat.

Scădere a numărului de salariați. Ce se întâmplă cu salariile

Ministerul Finanțelor mai estimează pentru anul acesta o scădere a numărului de salariați cu peste 2.000 de persoane, ajungând la un efectiv de 5,466 milioane salariați, și o rată a șomajului înregistrat de 3,4%, informează Agerpres.

Salariile nominale, atât în sistemul public, cât și în cel privat, vor înregistra decelerări, de la creșterea de 6,1% din 2025, la 5,5% în 2026.

Procesul inflaționist se va atenua, cu excepția primului semestru din 2026. Rata anuală a inflației este estimată la 3,6% la sfârșitul anului 2026, iar media anuală la 6,5%.

Tags:
Citește și...
Cine mai face controalele ANAF? Peste 4.000 de posturi sunt goale, iar tinerii refuză salariile mici
Economic
Cine mai face controalele ANAF? Peste 4.000 de posturi sunt goale, iar tinerii refuză salariile mici
Bugetul Ministerului Educației pentru 2026 scade la 3,03% din PIB. Se taie banii profesorilor. Cheltuielile de personal, mai mici cu 2 miliarde de lei
Economic
Bugetul Ministerului Educației pentru 2026 scade la 3,03% din PIB. Se taie banii profesorilor. Cheltuielile de personal, mai mici cu 2 miliarde de lei
Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană
Economic
Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană
Se scumpesc drumurile cu avionul. Companiile aeriene au majorat costul biletelor după dublarea prețului kerosenului
Economic
Se scumpesc drumurile cu avionul. Companiile aeriene au majorat costul biletelor după dublarea prețului kerosenului
Românii își schimbă obiceiurile la cumpărăturile online. Criteriul care contează în alegerea mărfurilor
Economic
Românii își schimbă obiceiurile la cumpărăturile online. Criteriul care contează în alegerea mărfurilor
Surse: Scenariile analizate de Guvern pentru a limita creșterea prețurilor la combustibil
Economic
Surse: Scenariile analizate de Guvern pentru a limita creșterea prețurilor la combustibil
Prețurile la raft ar putea crește în următoarele zile în România. Avertismentul economistului Adrian Negrescu: „Asistăm la un adevărat tsunami economic la nivel mondial”
Economic
Prețurile la raft ar putea crește în următoarele zile în România. Avertismentul economistului Adrian Negrescu: „Asistăm la un adevărat tsunami economic la nivel mondial”
Alianța pentru Unirea Românilor propune reducerea TVA la combustibili. Măsura ar urma să fie aplicată în două etape (VIDEO)
Economic
Alianța pentru Unirea Românilor propune reducerea TVA la combustibili. Măsura ar urma să fie aplicată în două etape (VIDEO)
EXCLUSIV: Motorina ar putea ajunge la 11,5 lei pe litru în România. Avertismentul experților despre scumpirea carburanților (VIDEO)
Economic
EXCLUSIV: Motorina ar putea ajunge la 11,5 lei pe litru în România. Avertismentul experților despre scumpirea carburanților (VIDEO)
Prețul carburanților a crescut din nou în România. Cât costă benzina și motorina pe 9 martie 2026 (GRAFICE)
Economic
Prețul carburanților a crescut din nou în România. Cât costă benzina și motorina pe 9 martie 2026 (GRAFICE)
Ultima oră
21:23 - Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Insulei Șerpilor. Ce rol strategic are insula din Marea Neagră
21:18 - Tablou de 2 metri cu fostul edil al comunei Gogoşu, pus pe fațada primăriei: „Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”
21:15 - Ce l-a scos din minți pe Bogdan Vlădău? Vedeta a răbufnit pe internet
20:44 - Crucea Roșie cere fonduri pentru intervenții umanitare în Iran pe fondul escaladării conflictului. Cum vor fi sprijinite milioane de persoane
20:42 - Record istoric de miliardari pe planetă: Cine ocupă primul loc cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari
20:02 - Federația Română de Fotbal introduce o regulă nouă pentru reducerea pauzelor din meciuri. Cum va fi aplicat sistemul „Multiball” în competiții
19:59 - Cine mai face controalele ANAF? Peste 4.000 de posturi sunt goale, iar tinerii refuză salariile mici
19:24 - Alba: Bărbați reținuți după ce au bătut un adolescent care obișnuiește să fure din case. „Oamenii și-au făcut dreptate”
19:23 -  O societate comercială din Râșnov fără angajați vrea să producă drone militare
19:23 - Bruxellesul propune reducerea taxelor la energie pentru a proteja consumatorii. Ce impact ar putea avea măsura