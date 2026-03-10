Ministerul Finanțelor prognozează pentru 2026 un consum afectat de diminuarea puterii de cumpărare, în condițiile unei inflații ridicate în prima jumătate a anului. De asemenea, salariile vor crește într-un ritm mai lent, se arată în Raportul Ministerului Finanțelor privind situația macroeconomică pe anul 2026.
Potrivit Raportului, se așteaptă ca sectorul industrial să revină treptat, dar cu o evoluție moderată (0,5%). Și serviciile se vor redresa ușor, dar cu o evoluție modestă (0,4%). Continuarea dezvoltării proiectelor de infrastructură se va reflecta într-o dinamică ridicată a sectorului construcțiilor (4,1%).
În ceea ce privește consumul privat, ca urmare a scăderii puterii de cumpărare a populației, este de așteptat să decelereze cu 0,8% comparativ cu anul 2025, impactul măsurilor de ajustare fiscală fiind unul mai pronunțat.
Ministerul Finanțelor mai estimează pentru anul acesta o scădere a numărului de salariați cu peste 2.000 de persoane, ajungând la un efectiv de 5,466 milioane salariați, și o rată a șomajului înregistrat de 3,4%, informează Agerpres.
Salariile nominale, atât în sistemul public, cât și în cel privat, vor înregistra decelerări, de la creșterea de 6,1% din 2025, la 5,5% în 2026.
Procesul inflaționist se va atenua, cu excepția primului semestru din 2026. Rata anuală a inflației este estimată la 3,6% la sfârșitul anului 2026, iar media anuală la 6,5%.