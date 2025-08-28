Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat joi, 28 august 2025, o hotărâre prin care diminuează procentele de majorare a salariilor pentru personalul implicat în gestionarea fondurilor comunitare.

Ce se va întâmpla cu sporurile bugetarilor

Astfel, angajații care primesc calificativul „foarte bine” vor beneficia de o creștere salarială de 40%, în loc de 50% cât era până acum. Cei evaluați cu „bine” vor primi o majorare de 20%, față de 25% anterior, iar persoanele cu calificative „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu vor beneficia de nicio creștere.

Modificările vin prin Hotărârii Guvernului nr. 29/2018, în acord cu Legea nr. 141/2025 privind măsuri fiscal-bugetare, și se aplică salariilor de bază, precum și indemnizațiilor aferente.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are în total 1.619 angajați, inclusiv demnitarii și personalul din cabinetele acestora, dintre care 1.493 sunt activi.

Aceștia primesc sporuri pentru condiții vătămătoare și stimulente financiare pentru gestionarea fondurilor europene.

Ce schimbări a anunțat premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat în luna iulie că în mai multe ministere și companii de stat se acordă sporuri „în cascadă”, ceea ce poate duce la salarii foarte mari pentru funcționari de execuție. El a oferit exemplul Ministerului Proiectelor Europene, unde angajații primeau un spor pentru fonduri europene de 50%, peste care se adăuga un stimulent de 45% și un spor pentru condiții vătămătoare de 15%.

Din acest motiv, un funcționar de execuție a ajuns să câștige 13.400 lei net, mai mult decât un ministru. Ministerul Fondurilor Europene are peste 2.000 de angajați, o adevărată armată, care în acești ani și-au optimizat câștigurile.

Și-au impus un stimulent de fonduri europene de 50%, peste care și-au mai acordat un spor de 45% și, în plus, spor de condiții vătămătoare de 15%. Astfel, salariile lor au ajuns cu 110% mai mari decât media din sistemul public, a declarat Bolojan.