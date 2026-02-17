Guvernul se pregătește să reintroducă reduceri la impozitele și ce abia au fost majorate substanțial la începutul acestui an.

Cum ar putea fi reduse taxele și impozitele locale

Astfel, ar rezulta o reducere de 15% a impozitului pentru clădiri cu o vechime între 50 și 100 de ani, respectiv o reducere de 25% a impozitelor pentru locuințe mai vechi de 100 de ani. Modificarea poate fi introdusă pentru toți proprietarii de locuințe vechi, nu doar pentru cele clasificate drept monument istoric, informează

În cazul persoanelor cu handicap, în coaliție s-a discutat de o reducere cu 50% a impozitului pentru prima locuință, unde se află domiciliul beneficiarului, și o reducere tot de 50% a impozitului pentru primul autovehicul, cu condiția să fie de capacitate cilindrică mică.

Reforma administrației și pachetul de relansare economică, adoptate prin OUG

De asemenea, liderii coaliției de guvernare au decis ca reforma administrației și pachetul de relansare economică, ambele finalizate, să fie adoptate prin ordonanțe de urgență imediat ce vor fi avizate. Reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%.

„Formelor deja convenite li se vor aduce câteva care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură. Acestea vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului”, a transmis Guvernul.