Reduceri de taxe pentru anumite categorii de români! Liderii Coaliției au hotărât, luni, înființarea unui grup de lucru care să elaboreze un plan concret pentru reducerea taxelor, după ce majorările recente au provocat nemulțumiri la nivel național și au generat proteste și greve în mai multe localități.

Potrivit unor surse, se analizează scutiri fiscale pentru diverse categorii sociale și posibilitatea ca cei care au plătit deja sumele majorate să primească rambursarea diferențelor.

Se discută despre reduceri de taxe: Cine va beneficia de reducerile fiscale

Se discută ca persoanele cu dizabilități să primească 50% reducere pentru impozitul datorat pentru prima locuință și pentru prima mașină, cu condiția ca autovehiculul să aibă o capacitate cilindrică mică. În plus, pentru locuințele mai vechi de 50 de ani, reducerea va fi de 25%, față de 50% înainte de 1 ianuarie 2026, informează .

Pentru sumele deja plătite, sunt luate în calcul două variante: rambursarea diferenței de impozit sau păstrarea banilor în contul statului, care să fie deduși din taxele de plată în 2027.

Ar urma să aibă loc reduceri de taxe: Cum s-au desfășurat discuțiile în Coaliție

În ședință, liderii celor patru partide au avut mai multe schimburi de replici, subiectul taxelor este cel care a afectat imaginea întregului Guvern.

Președintele UDMR, , i-a reproșat premierului Ilie Bolojan declarațiile legate de persoanele cu dizabilități:

„Nu putem sa tragem în tufiș și să îi mitraliem pe toți ca ni se pare ca mișcă ceva acolo”, i-ar fi spus Kelemen Hunor premierului.

Și președintele USR, Dominic Fritz, a subliniat că taxele majorate ar trebui să rămână la nivelul bugetelor locale, punct împărtășit de primarii PSD.

„S-a găsit PSD la USR”, i-a spus Sorin Grindeanu colegului său de Coaliție.

Ce a declarat premierul despre impactul taxelor

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu acordat Europa FM, că adoptarea legislației favorabile persoanelor cu dizabilități a crescut „foarte mult” a numărul acestora. Prim-ministrul a precizat că impactul bugetar al facilităților fiscale acordate acestei categorii sociale era „enorm” înainte de eliminarea lor.

Totuși, Ilie Bolojan a recunoscut că decizii precum excluderea persoanelor cu dizabilități de la plata impozitului pe proprietate au fost luate fără o analiză detaliată. În plus, premierul a menționat că se pot introduce noi excepții fiscale pentru această categorie, cu condiția să nu fie vorba de „proprietăți mari sau mașini scumpe”.

De ce persoanele cu dizabilități vor plăti contribuția la sănătate

Premierul a explicat de ce această categorie socială trebuie să contribuie la sistemul de sănătate:

„Banii nu vin din neant, cineva îi plătește. Nu sunt pe gratis, cineva tot contribuie la ei. Dacă vrem să putem să avem o economie stabilă și condiții corecte trebuie să găsim niște echilibre. Nu putem să plătim 6,3 milioane de cetățeni contribuție CASS și să avem 16,5 milioane dreptul de sănătate și să vrem ca sistemul de sănătate să funcționeze perfect. Nu merge așa. Am toată compasiunea și cunosc oameni care sunt în situații dificile și care au nevoie de sprijinul statului sau al comunității locale. Acest sprijin a fost acordat în limitele în care putea România să îl acorde și asta face și în perioada următoare.”, a spus Bolojan.