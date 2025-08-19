Alina Gorghiu, deputată PNL, a anunțat îmtr-o postare pe Facebook că Guvernul a avizat favorabil propunerile legislative privind modificarea Legii 217/2003.

Printre principalele schimbări se numără pedepse mai dure pentru agresorii care încalcă ordinele de protecție și se anunță noi măsuri de sprijin pentru victime.

Cum se vor majora pedepsele pentru cei care încalcă ordinele de protecție

Cea mai importantă modificare din cadrul propunerilor legislative privind modificarea Legii 217/2013 o prevede majorarea pedepselor pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Deputata liberală a subliniat că aceasta este cea mai importantă sancțiune:

„Dacă un agresor a încălcat deja un ordin și o face din nou, limitele pedepsei vor fi majorate cu jumătate. Este o măsură dură, dar necesară, pentru a descuraja recidiva și pentru a arăta că încălcarea ordinelor nu rămâne fără consecințe”, a declarat Alina Gorghiu, potrivit .

Ce schimbări importante mai include propunerea legislativă

Propunerile legislative includ și alte schimbări importante pentru a crește protecția victimelor:

ordinele de protecție provizorii nu vor mai înceta automat , ci doar prin hotărâre judecătorească

, ci doar prin hotărâre judecătorească vor beneficia de asistență juridică obligatorie și la contestarea ordinului

și la contestarea ordinului un ordin de protecție va putea fi cerut și de procuror, autorități sau servicii sociale, cu acordul victimei

„Victimele sunt protejate, vor răspunde mai dur pentru faptele lor”, a adăugat Gorghiu.

Care sunt cifrele violențelor domestice din România

Datele oficiale indică cât de necesare sunt aceste schimbări. În primele 7 luni din 2025 s-au înregistrat aproape 28.000 de intervenții ale poliției și au fost emise peste 8.000 de ordine de protecție, multe dintre ele fiind încălcate. Cele mai frecvente cazuri sunt cele de „loviri și alte violențe” și „amenințări”.

Propunerile completează proiectul „România fără violență” și sunt conforme cu recomandările Avocatului Poporului.