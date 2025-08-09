B1 Inregistrari!
Bărbatul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3 a fost arestat. Ce spun procurorii despre atac și cine e agresorul

Bărbatul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3 a fost arestat. Ce spun procurorii despre atac și cine e agresorul

Traian Avarvarei
09 aug. 2025, 16:14
Bărbatul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3 a fost arestat. Ce spun procurorii despre atac și cine e agresorul
Sursa Foto: Hepta.ro

Bărbatul care a înjunghiat de mai multe ori o femeie, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Cuprins

  • Cum s-a produs atacul
  • Cine este individul care a înjunghiat femeia

Cum s-a produs atacul

Atacul a avut loc în jurul orei 10.00. Individul, spun procurorii, a urmărit victima câteva minute apoi, când aceasta a rămas singură pe stradă, el, fără vreun motiv anume, a înjunghiat-o de mai multe ori, provocându-i plăgi în regiunile cervicală și toracică.

„Agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă şi a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere. Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta. O trecătoare a observat victima căzută la sol şi, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgenţă 112”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Victima, care are 48 de ani, a fost transportată la spital, iar acum e în stare stabilă.

Cine este bărbatul care a înjunghiat femeia

Atacatorul este un tânăr în vârstă de 28 de ani, spun procurorii.

„La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat, un bărbat în vârstă de 28 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice”, a mai transmis Parchetul.

