Guvernul taie din cheltuielile de protocol: Bufetele după ședințele de Guvern vor fi interzise, iar demnitarii vor conduce singuri Dacia Duster: “O cheltuială fixă lunară de 80.000 de lei cu 8 ospătari, care deservesc demnitarii, cabinetul prim-ministrului”

Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a susținut o conferință de presă la guvern, în care a anunțat cum va fi reorganizată Cancelaria premierului .

Jurca a mai anunțat că Guvernul taie din de protocol: bufetele după ședințele de Guvern vor fi interzise, iar demnitarii vor conduce singuri Dacia Duster, potrivit .

Guvernul anunță măsuri de reducere a cheltuielilor de protocol, care se ridică anual la aproximativ 3 milioane de lei. Dintre acestea, 2,3 milioane sunt alocate Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS), sub formă de „cheltuieli de restaurant”.

„Fiecare demnitar va avea acces la o Dacie Duster, dar nu va mai avea șofer, își va conduce propria mașină”

“Cheltuielile de protocol sunt de 3 milioane de lei pe an, dintre care 2,3 milioane revin RAPPS, sub formă de ‘cheltuieli de restaurant’. O cheltuială fixă lunară de 80.000 de lei cu 8 ospătari care deservesc demnitarii, cabinetul prim-ministrului. Am avut în medie 300.000 de lei pe lună cheltuieli cu protocol. Înseamnă o alocare lunară de 300 de lei per cabinet sau secretar de stat, din care cheltuiești apă, cafea, ceai, pentru orice ședință pe care o ai. Dar demnitarii pot organiza bufet, mese, în cadrul acelor bani.

Era o obișnuință ca după fiecare ședință de guvern să fie organizată o masă. Vom interzice posibilitatea ca acest bufet să aibă loc și posibilitatea ca demnitarii să poată organiza astfel de bufete.

O sticlă de 0,33 de suc carbogazos costă 8,50 lei sau 9 lei, iar în magazine costă 4 lei. Astfel de situații sunt pe fiecare tip de produs pe care îl avem. Contractele pe care le avem vor expira la finalul lunii august. Cu siguranță vom renegocia.

Am cerut de la RAPPS să reducă numărul mașinilor de la 30 la 15, astfel încât vom reduce la jumătate. Fiecare demnitar va avea acces la o Dacie Duster, dar nu va mai avea șofer, își va conduce propria mașină.

Vom renegocia contractul pentru autovehicule. Noi am fi putut să cumpărăm aproape în fiecare lună 10 mașini la cheltuielile pe care le-am avut. Dacă nu putem renegocia, vom găsi o variantă să schimbăm acest lucru, poate facem un parteneriat cu cei de la Dacia”, a declarat șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.