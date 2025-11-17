Ilie Bolojan blochează tot. Premierul i-a anunțat pe primari că nu le mai dă bani (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan i-a anunțat pe primari că anul viitor nu mai dă bani pentru investiții nici pentru Anghel Saligny, nici prin Compania Națională de Investiții.

Premierul Ilie Bolojan oprește toate proiectele

Șeful Guvernului s-a întâlnit azi cu primarii municipiilor din România și le-a dat o veste proastă. La anul nu le mai dă bani pentru nicio investiție. Dacă vor lucrări, trebuie să vină ei cu bani și atunci pune și Guvernul.

„Nu vom putea deschide noi proiecte, nici pe transporturi, anul viitor, nicăieri, nici pe CNI, nici pe Anghel Saligny, foarte probabil, pentru că şi contractele pe care le avem astăzi se eşalonează, practic, pe vreo cinci ani.

Vă rog să vă imaginaţi că, dacă n-am începe nicio investiţie, tot bugetul României este angajat pe următorii cinci ani, la investiţii. Subliniez: pentru contractele care sunt semnate în momentul de faţă, România este angajată pe următorii ani.”, a explicat .

Primarii nu mai primesc niciun ban de la bugetul de stat

Premierul Ilie Bolojan i-a anunțat pe primari că este posibil să oprească orice tranfer de bani de la bugetul de stat către teritoriu.

„Indiferent cine va fi la guvernare, România nu mai poate să transfere fondurile pe care le-a transferat până acum către administraţiile publice locale. E unul dintre instrumentele prin care ne reducem deficitul.

De aceea, în toate datele, în toate calculele care au fost făcute, creşterea impozitului pe proprietate este calculată ca având un impact favorabil asupra deficitului naţional; adică se porneşte de la ideea că sumele pe care le veţi încasa în plus să nu mai fie în continuare transferate de la bugetul de stat, ci transferurile de la bugetul de stat să fie reduse cu aceste sume încasate în plus.

Că se vor reduce 100% sau 80%, mi-e greu să spun astăzi, dar în toate calculele pe baza cărora au fost estimate deficitele României în viitor, ele sunt în prezent calculate 100%. Trebuie să vă spun asta, ca să ştim de unde plecăm.”, a afirmat .