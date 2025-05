Ilie Bolojan: Consider că alegerile noastre au fost bine organizate și au reflectat, într-adevăr, voința cetățenilor noștri (VIDEO)

Președintele interimar Ilie a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că alegerile au fost bine organizate și au reflectat voința cetățenilor. El a subliniat că nu au existat incidente majore și că procesul electoral s-a desfășurat în bună regulă, fără probleme semnalate public timp de două zile, după scrutin.

„Consider că alegerile noastre au fost bine organizate”

Bolojan a fost întrebat dacă a primit informări de la instituțiile statului cu privire la eventuale probleme cu privire la alegerile prezidențiale.

“Și dumneavoastră, și eu, ca cetățeni, am urmărit modul în care s-au derulat alegerile prezidențiale. Am constatat că nu au fost incidente majore, că procesul electoral s-a desfășurat în bună regulă și am constatat că timp de 2 zile nu au fost semnale publice că ar fi ceva probleme.

Elementele care i-au făcut pe cei care depun contestații, să facă acest lucru, nu știu de ce țin, dar așa cum am precizat în intervenția anterioară, consider că alegerile noastre au fost bine organizate și au reflectat, într-adevăr, voința cetățenilor noștri prezenți în număr foarte mare la acest scrutin”.