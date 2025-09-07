B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Prima moțiune de cenzură, cea privind măsurile din Sănătate, a fost respinsă de Parlament

Prima moțiune de cenzură, cea privind măsurile din Sănătate, a fost respinsă de Parlament

George Lupu
07 sept. 2025, 16:15
Prima moțiune de cenzură, cea privind măsurile din Sănătate, a fost respinsă de Parlament
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Prima moțiune de cenzură, cea privind măsurile din Sănătate, a fost respinsă de Parlament. Opoziția a strâns doar 108 de voturi „pentru”, din cele 233 necesare.

Cuprins

  • Cum a decurs votul pentru prima moțiune de cenzură
  • Care sunt cele patru moțiuni de cenzură

Cum a decurs votul pentru prima moțiune de cenzură

Camera Deputaților și Senatul s-au reunit duminică de la ora 13:00 pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Inițial, George Simion a încercat să blocheze desbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură prin neasigurarea cvorumului pentru ședință. Astfel că liderul AUR a anunțat că parlamentarii opoziției nu vor participa la evenimentele din plen.

Cu toate acestea, ședința Parlamentului a început, iar în momentul votului parlamentarii AUR și SOS România și-au exprimat votul. Singurii care au rămas pe holuri pentru a nu fi prezenți în plen au fost deputații și senatorii de la POT.

AUR, S.O.S România şi POT au depus patru moțiuni la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă.

Care sunt cele patru moțiuni de cenzură

Singurul proiect pentru care nu a fost depusă moțiune de cenzură este cel al reformei pensiilor magistraților. Şansele ca moţiunile să fie adoptate şi guvernul să fie demis sunt mici. Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi, conform Adevărul.

Cele patru moţiuni depuse de AUR, S.O.S România şi POT sunt:

  1. „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”;
  2. „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”;
  3. „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă”;
  4. „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”

Deputatul afiliat PSD Dorin Popa, fost membru POT, a stârnit controverse după ce a semnat una dintre moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului. Invitat la Antena 3 CNN, acesta a recunoscut în direct că a făcut-o „din greșeală”, crezând că este vorba despre o inițiativă legislativă.

