Prima moțiune de cenzură, cea privind măsurile din Sănătate, a fost respinsă de Parlament. Opoziția a strâns doar 108 de voturi „pentru”, din cele 233 necesare.
Camera Deputaților și Senatul s-au reunit duminică de la ora 13:00 pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
Inițial, George Simion a încercat să blocheze desbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură prin neasigurarea cvorumului pentru ședință. Astfel că liderul AUR a anunțat că parlamentarii opoziției nu vor participa la evenimentele din plen.
Cu toate acestea, ședința Parlamentului a început, iar în momentul votului parlamentarii AUR și SOS România și-au exprimat votul. Singurii care au rămas pe holuri pentru a nu fi prezenți în plen au fost deputații și senatorii de la POT.
AUR, S.O.S România şi POT au depus patru moțiuni la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă.
Singurul proiect pentru care nu a fost depusă moțiune de cenzură este cel al reformei pensiilor magistraților. Şansele ca moţiunile să fie adoptate şi guvernul să fie demis sunt mici. Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi, conform Adevărul.
Cele patru moţiuni depuse de AUR, S.O.S România şi POT sunt:
Deputatul afiliat PSD Dorin Popa, fost membru POT, a stârnit controverse după ce a semnat una dintre moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului. Invitat la Antena 3 CNN, acesta a recunoscut în direct că a făcut-o „din greșeală”, crezând că este vorba despre o inițiativă legislativă.