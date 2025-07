Ilie Bolojan, despre disponibilizările de personal din administrație: „Ceea ce este corect este să calculăm încărcarea de personal”

Întrebat miercuri despre disponibilizări în aparatul de stat, premierul Ilie Bolojan a precizat că în fiecare instituție din România ar trebui să se calculeze încărcarea de personal, de câți oameni este nevoie pentru ca instituția să funcționeze bine, cu cât mai puține cheltuieli:

“Da. Eu nu cred că e bine să aruncăm procente în piață, pentru că nu este corect, pentru că situațiile sunt foarte diferite de la o instituția la alta. Ceea ce este corect este să calculăm încărcarea de personal, deci calculul corect al personalului, de câți oameni ai nevoie pentru ca instituția să funcționeze bine, sigur, cu cât mai puține cheltuieli, mai ales având în vedere situația de fapt. Și eu sper că acest lucru să se facă în toate instituțiile publice din România”.

Premierul a vorbit și despre informațiile conform cărora numărul angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului se va reduce cu 30%:

În ceea ce privește ceea ce se va întâmpla la Cancelarie, și la noi se face acest calcul și în afară de sursele pe care le aveți, va trebui să constatați următorul lucru. Că după ce se face acest calcul corect și dacă se ajunge la o reducere de personal, peste o lună, peste jumătate de an, sau peste un an de zile, cu personalul care a rămas, fără să ne aducem prietenii în plus, fără să crească din nou ca un acordeon, lucrurile funcționează, nu spun la fel de prost, ci mult mai bine.

Dacă asta se întâmplă, înseamnă că acea măsură a fost una corectă și cinstită în interesul cetățenilor, pentru că vom cheltui mai puțin și vom avea servicii la fel de bune. Dar asta rămâne să fie anunțat în zilele următoare, cu siguranță, tot ce este în coordonarea mea directă, va urma această linie, pentru că, în primul rând, dacă noi, cei care suntem direct responsabili, nu dăm un exemplu cum se fac lucrurile, chiar și în actualele condiții, e greu de presupus că o să ne așteptăm de la alții să facă ceva”.