Ilie Bolojan, despre stabilitatea coaliției: „Dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează”

Stabilitatea coaliției de guvernare va fi încercată la finalul săptămânii când vor fi depuse moțiunile de cenzură în Parlament. A fost răspunsul premierului legat de stabilitatea coaliției de guvernare.

Ce spune Bolojan despre tenisiunile din coaliție

Opoziția a anunțat patru moțiuni de cenzură

susține că stabilitatea se va vedea la finalul săptămânii, dacă vor fi depuse după asumarea celor cinci pachete de austeritate în Parlament. Atunci se va vedea dacă partidele aflate la guvernare sunt în acord. Premierul a făcut acest comentariu răspunzând unei întrebări legate de tensiunile din interiorul coaliției de guvernare pe tema unor măsuri fiscal-bugetare.

„Asta nu înseamnă că ce a dorit fiecare partid a fost acceptat de ceilalţi, dar a fost o înţelegere şi la final ne-am dus cu aceste propuneri, care nu sunt perfecte, nu mulţumesc pe toată lumea. (…) În momentul de faţă, aşa cum vedeţi, coaliţia şi-a asumat un pachet de măsuri şi stabilitatea din coaliţie se va vedea la finalul săptămânii unde, dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează această coaliţie în Parlament”, a afirmat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a mers luni seară în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci dintre cele șase proiecte din pachetul fiscal 2. Guvernul a amânat pachetul de măsuri care vizează administrația locală deoarece PSD și UDMR nu au fost de acord cu concedierile colective din primării.

După ce Guvernul și-a asumat răspunderea astăzi pe pachetul de măsuri fiscale, opoziția are la dispoziție trei zile să depună moțiune de cenzură. Având în vedere că sunt cinci pachete legislative, vor fi cinci moțiuni separate.

AUR a anunțat că va depune patru moțiuni, pentru toate proiectele, mai puțin pe cel privind pensiile magistraților.

Voturile privind moțiunile de cenzură vor fi secrete, cu bile, unul pentru fiecare moțiune, la finalul săptămânii sau săptămâna viitoare.