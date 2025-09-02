B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile” (VIDEO)

Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile” (VIDEO)

George Lupu
02 sept. 2025, 11:23
Ilie Bolojan: Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile” (VIDEO)
Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția în conferința de presă de marți, de la Palatul Victoria, că pachetul doi de măsuri fiscale, adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament nu este complet până când nu se vor face reduceri de personal în administrație:

Cuprins

  • Ce avertisment a transmis Ilie Bolojan
  • Ce spune Ilie Bolojan despre reducerile din administrația centrală

Ce avertisment a transmis Ilie Bolojan

“Acest pachet doi nu este complet și nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare pe proprietate de la fiecare locuință din România și în loc ca banii pe care îi luăm de la cetățeni, spun pe bună dreptate, pentru că s-au făcut multe investiții și trebuie cofinanțate în continuare, în loc să meargă la cofinanțare investiții, nu cred că este normal să se ducă într-o gaură neagră care înseamnă cheltuieli inutile și nejustificate în administrația din România”.

Premierul a avertizat că dacă nu vor fi luate măsuri “vom ajunge în situația din care am plecat”:

“Dacă nu vom face aceste lucruri e doar o problemă de timp până când, structura de cheltuieli structurale nefiind afectată, nu va face decât să înghită creșterile de venituri pe care le realizăm prin o colectare mai bună, printr-o creștere de TVA și din nou vom ajunge într-o situație din care am plecat. În calitate de premier, știind aceste lucruri, nu pot să girez o astfel de situație”.

Ce spune Ilie Bolojan despre reducerile din administrația centrală

Premierul Ilie Bolojan a mai precizat că nu vor fi vizate doar reduceri în administrația locală, ci și la nivel central. El a precizat că o analiză la nivelul Protecției Consumatorilor a indicat că o reducere de 20% a posturilor nu ar afecta instituția.

“Acest pachet  fost agreat de către coaliția de guvernare. Am agreat că vom face reduceri de personal și în adminsitrația centrală, și în administrația locală și trebuie să facem acest lucru dacă ne ținem de cuvânt. Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administrația centrală pentru că aici sunt alte structuri, alte blocuri de salarizare importante”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
Politică
Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
Politică
Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
Politică
Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
Cristian Tudor Popescu: „Bolojan refuză un fake ceaușist”
Politică
Cristian Tudor Popescu: „Bolojan refuză un fake ceaușist”
Ilie Bolojan, acuzat că are probleme de comunicare. Ionuț Pucheanu: „Deciziile nu se iau în coaliție, ci doar se comunică în coaliție, ceea ce este o mare diferență” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, acuzat că are probleme de comunicare. Ionuț Pucheanu: „Deciziile nu se iau în coaliție, ci doar se comunică în coaliție, ceea ce este o mare diferență” (VIDEO)
Datele privind disponibilizările din administrația locală, pentru fiecare județ, dorite de premierul Ilie Bolojan: Galați, Argeș și Sălaj, cele mai mari procente de tăieri
Politică
Datele privind disponibilizările din administrația locală, pentru fiecare județ, dorite de premierul Ilie Bolojan: Galați, Argeș și Sălaj, cele mai mari procente de tăieri
Ilie Bolojan, despre stabilitatea coaliției: „Dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează”
Politică
Ilie Bolojan, despre stabilitatea coaliției: „Dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează”
Ciprian Ciucu: „La sfârșitul zilei, Ilie Bolojan va avea conștiința lucrului făcut corect”
Politică
Ciprian Ciucu: „La sfârșitul zilei, Ilie Bolojan va avea conștiința lucrului făcut corect”
Ilie Bolojan, despre majorarea TVA la 23%. Cum poate fi evitată măsura
Politică
Ilie Bolojan, despre majorarea TVA la 23%. Cum poate fi evitată măsura
Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție” (VIDEO)
Ultima oră
15:21 - Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
15:14 - Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
15:05 - Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
14:57 - Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
14:50 - Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”
14:47 - Despărțire în lumea sportului. Florin Răducioiu a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
14:44 - Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
14:29 - Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital
14:27 - Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii
14:22 - Ce pedeapsă a primit un șofer băut, după ce a fost implicat într-un accident mortal. Judecătorul a decis că persoana decedata e vinovată