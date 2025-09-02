B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție” (VIDEO)

Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție” (VIDEO)

George Lupu
02 sept. 2025, 11:48
Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție (VIDEO)
Președintele interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a dezvălui marți, în cadrul unei conferințe de presă, ce le-a transmis liderilor din coaliția de guvernare dacă măsurile ce vizează administrația locală nu vor fi adopate.

Cuprins

  • Ce spune Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie
  • Deciziile adoptate, pe baza unui dialog în coaliție

Ce spune Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie

Întrebat de jurnaliști dacă, duminică, în cadrul ședinței coaliției de guvernare a amenințat că își va da demisia, premierul Ilei Bolojan a precizat:

„Le-am transmis că am avut o înțelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poți să o exerciți, componenta de reduceri de cheltuieli, inclusiv în adminsitrație și solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că dacă aceste lucruri sunt menținute stabilitatea politică este un lucru important și trebuie ținut cont de el. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înțelegerile și să facem ce trebuie pentru România înseamnă că e greu să exerciți această poziție, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate și pentru țară în felul acesta”.

Deciziile adoptate, pe baza unui dialog în coaliție

Premierul Ilie Bolojan a mai precizat că toate deciziile care au fost adoptate până acum de către Guvern, inclusiv pe componenta de pachete care a fost asumată s-au făcut pe baza unui dialog în coaliție sau la nivel de premier și vicepremieri.

„Deci toate măsurile au fost discutate, asta nu înseamnă că ce a dorit fieacare partid a fost acceptat de ceilalți, dar a fost o înțelegere și la final ne-am dus cu aceste propuneri care nu sunt perfecte, nu mulțumesc pe toată lumea. În zona de asigurări de sănătate aveam 6,3 milioane de contribuabili și 16,5 milioane de beneficiari pentru că am dat nenumărate excepții care toate pot să sune bine. Problema e să fii conștient dacă ai banii să acorzi acele execepții și scutiri, și dacă nu îi ai pentru ca sistemul să funcționeze bine pentru toți, nu lași să se surpe”.

Premierul a mai precizat că stabilitatea din coaliție se va vedea la finalul săptămânii, când dacă vor fi depuse moțiuni de cenzură se va vedea cum funcționează această coaliție în Parlament.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
Politică
Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
Politică
Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
Politică
Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
Cristian Tudor Popescu: „Bolojan refuză un fake ceaușist”
Politică
Cristian Tudor Popescu: „Bolojan refuză un fake ceaușist”
Ilie Bolojan, acuzat că are probleme de comunicare. Ionuț Pucheanu: „Deciziile nu se iau în coaliție, ci doar se comunică în coaliție, ceea ce este o mare diferență” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, acuzat că are probleme de comunicare. Ionuț Pucheanu: „Deciziile nu se iau în coaliție, ci doar se comunică în coaliție, ceea ce este o mare diferență” (VIDEO)
Datele privind disponibilizările din administrația locală, pentru fiecare județ, dorite de premierul Ilie Bolojan: Galați, Argeș și Sălaj, cele mai mari procente de tăieri
Politică
Datele privind disponibilizările din administrația locală, pentru fiecare județ, dorite de premierul Ilie Bolojan: Galați, Argeș și Sălaj, cele mai mari procente de tăieri
Ilie Bolojan, despre stabilitatea coaliției: „Dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează”
Politică
Ilie Bolojan, despre stabilitatea coaliției: „Dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează”
Ciprian Ciucu: „La sfârșitul zilei, Ilie Bolojan va avea conștiința lucrului făcut corect”
Politică
Ciprian Ciucu: „La sfârșitul zilei, Ilie Bolojan va avea conștiința lucrului făcut corect”
Ilie Bolojan, despre majorarea TVA la 23%. Cum poate fi evitată măsura
Politică
Ilie Bolojan, despre majorarea TVA la 23%. Cum poate fi evitată măsura
Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
Politică
Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
Ultima oră
15:21 - Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
15:14 - Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
15:05 - Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
14:57 - Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
14:50 - Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”
14:47 - Despărțire în lumea sportului. Florin Răducioiu a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
14:44 - Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
14:29 - Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital
14:27 - Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii
14:22 - Ce pedeapsă a primit un șofer băut, după ce a fost implicat într-un accident mortal. Judecătorul a decis că persoana decedata e vinovată