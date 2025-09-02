Premierul Ilie Bolojan a dezvălui marți, în cadrul unei ce le-a transmis liderilor din coaliția de guvernare dacă măsurile ce vizează administrația locală nu vor fi adopate.

Ce spune Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie

Deciziile adoptate, pe baza unui dialog în coaliție

Întrebat de jurnaliști dacă, duminică, în cadrul ședinței coaliției de guvernare că își va da demisia, premierul Ilei Bolojan a precizat:

„Le-am transmis că am avut o înțelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poți să o exerciți, componenta de reduceri de cheltuieli, inclusiv în adminsitrație și solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că dacă aceste lucruri sunt menținute stabilitatea politică este un lucru important și trebuie ținut cont de el. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înțelegerile și să facem ce trebuie pentru România înseamnă că e greu să exerciți această poziție, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate și pentru țară în felul acesta”.

Premierul Ilie Bolojan a mai precizat că toate deciziile care au fost adoptate până acum de către Guvern, inclusiv pe componenta de pachete care a fost asumată s-au făcut pe baza unui dialog în coaliție sau la nivel de premier și vicepremieri.

„Deci toate măsurile au fost discutate, asta nu înseamnă că ce a dorit fieacare partid a fost acceptat de ceilalți, dar a fost o înțelegere și la final ne-am dus cu aceste propuneri care nu sunt perfecte, nu mulțumesc pe toată lumea. În zona de asigurări de sănătate aveam 6,3 milioane de contribuabili și 16,5 milioane de beneficiari pentru că am dat nenumărate excepții care toate pot să sune bine. Problema e să fii conștient dacă ai banii să acorzi acele execepții și scutiri, și dacă nu îi ai pentru ca sistemul să funcționeze bine pentru toți, nu lași să se surpe”.

Premierul a mai precizat că stabilitatea din coaliție se va vedea la finalul săptămânii, când dacă vor fi depuse moțiuni de cenzură se va vedea cum funcționează această coaliție în Parlament.