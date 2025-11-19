Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul

Premierul Ilie Bolojan încearcă să scape de amenințările angajaților din Educație. Și promite că nu mai taie nimic de la profesori.

Ilie Bolojan spune că nu mai taie de la profesori

Educația nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja prin pachetul 1 de reformă, a declarat șeful Guvernului.

„Având în vedere pachetul care a fost adoptat, în care pe educație au fost crescute normele didactice și au fost reduse bursele, nu există intenția ca anul viitor pe componenta de educație pe preuniversitar să se mai ia măsuri care să însemne alte reduceri.”, a declarat Ilie Bolojan pentru edupedu.ro

Mii de profesori ies în stradă

Declarația lui Ilie Bolojan vine chiar în ziua în care profesorii au organizat un protest la poarta Ministerului Educației.

Sindicaliștii spun că dacă guvernanții iau în calcul noi tăieri de la Educație, acest fapt va conduce la o criză fără precedent, dar și la o încălcare gravă a dreptului la educație al copiilor.

„Este evident faptul că experţii care lucrează la identificarea soluţiilor pentru reducerea deficitului bugetar nu cunosc în mod concret activitatea din sistemul de învăţământ. Deja avem mii de copii care nu au cadre didactice calificate la clasă, iar în fiecare zi sute de profesori, inclusiv din învăţământul superior, renunţă la orele pe care le au la plata cu ora. Orice tăiere care se va decide în perioada următoare va conduce la agravarea crizei de personal, cu consecinţe directe asupra copiilor.

Nu învăţământul este vinovat pentru că cei care au fost la putere în ultimii ani nu au rezolvat problema pensiilor speciale! Nu învăţământul este vinovat că guvernele României nu au fost în stare să facă reformele necesare pentru a primi bani din PNRR! Nu învăţământul este de vină pentru corupţia transpartinică! Nu sacrificaţi, din nou, sistemul de învăţământ pentru a acoperi sinecurile!”, au transmis sindicaliştii.

Ce se întâmplă cu restul bugetarilor

Și dacă i-a rezolvat pe profesori, ce nu spune Ilie Bolojan este ce se va întâmpla cu ceilalți bugetari. Pentru că în planurile Guvernului sunt tăieri și de la Sănătate și de la Armată și de la instituțiile de ordine publică. Și a fost din nou scandal în Coaliție.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus că se opune reducerii salariilor militarilor și ale personalului din Armată. Fapt care l-a enervat pe Sorin Grindeanu.

„Dacă vor fi excepţii, acest lucru va fi hotărât în coaliţie Eu nu ştiu de ce îmi spuneţi că erau exceptate. Pe Ministerul de Interne există un minus de personal, la Armată, bugetul, dacă nu mă înşel, pe Apărare, 70% din buget merge pe zona de salarizare. S-a discutat ca principiu, în general, în coaliţie. Și asta a propus premierul, nu a propus PSD-ul, UDMR-ul sau USR-ul. S-a discutat acest lucru şi în urmă cu o săptămână: să existe această reducere de cheltuieli cu 10%.

Pe de altă parte, administraţia locală, pe bună dreptate, spune următorul lucru: Dom’le, noi am făcut, foarte mulți dintre noi am făcut reduceri și anul trecut. Nu se poate ca povara să pice doar pe administraţia locală. Trebuie să aveţi o reglementare şi pentru administraţia centrală.

Şi ştiţi acest lucru. Acest lucru a fost luat în calcul de către premier, când a venit cu această propunere de 10%. Asta a propus premierul ieri. Astea sunt discuțiile de la care plecăm, după care văd că există tot felul de… scapă cine poate și încearcă să pozeze în făt frumos. Nu.”, a declarat .