Iar e scandal în Coaliție. Ceartă pe tăierea salariilor din Armată, Poliție, Sănătate și Educație (VIDEO)

Adrian A
18 nov. 2025, 15:43
Este din nou scandal în Coaliție. De această dată pe tăierea salariilor din instituțiile publice. De unde s-ar vrea tăierea fără excepții. Dar nimeni nu își asumă ideea.

USR și PSD fac iar scandal în Coaliție

Scandalul ar fi început aseară după ce în Coaliție s-a propus tăierea salariilor din instituțiile publice, fără excepție. Adică și de la Armată, Poliție, Sănătate sau Educație, care inițial erau exceptate. Iar cei din USR au dat de înțeles că PSD și UDMR au venit cu ideea. Și așa a ieșit un nou scandal în Coaliție.

„Așteptăm proiectul cu care o să vină premierul. De principiu s-a discutat o reducere a cheltuielor pe 10%. Asta este ceea ce noi am discutat aseară, fără personal, inclusiv lucrurile care țin de personal, cu 10%. 

„La Educaţie: prin pachetul 1 s-au luat anumite măsuri care nu pot să fie peste acele măsuri, să vii încă odată cu încă 10%. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. Dar acum, pe această abordare, unii sunt frumoşi. Nu sunt de acord. Că, altfel, pot să spun şi eu că PSD-ul nu e de acord nici cu Armata, nu e de acord nici cu Educaţia, nu e de acord nici cu Sănătatea.

Adică, da, l-am sunat pe premier şi am spus ce a apărut, cum unii încearcă să pară frumoşi. Şi am spus că, cu această abordare, PSD-ul nu e de acord. A spus că nici domnia nu e de acord cu lucruri din astea în care unii pozează în Făt-Frumos și o să avem o discuţie în coaliţie legat de aceste lucruri.”, a declarat Sorin Grindeanu, astăzi, la Parlament.

Ce spune Moșteanu despre tăierile de la Armată

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, nu a mai zis nimic azi nici de PSD, nici de UDMR. A spus doar că nu e normal să se taie de la Armată cu un război la graniță.

„Există discuții legate de scăderea cheltuielilor de salarizare din sistemul public. Înțelegerea de acum 2-3 săptămâni era ca sistemul național de apărare va fi exceptat de la aceste măsuri ținând cont de realitățile pe care le vedem în fiecare zi.

Suntem cu un război la graniță, în fiecare săptămână bubuie drone lângă noi. Toate țările din regiune, din NATO investesc mai mult, își motivează mai bine armata, își cresc obiectivele. Noi la rândul nostru ne-am angajat să investim. Mi se pare total inoportun să ne atingem acum de motivarea militarilor.”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Tăieri de la toată lumea

Însă e foarte probabil ca Ilie Bolojan să nu se lase și să vrea tăieri de la toată lumea. O recunoaște chiar Sorin Grindeanu.

„Dacă vor fi excepţii, acest lucru va fi hotărât în coaliţie Eu nu ştiu de ce îmi spuneţi că erau exceptate. Pe Ministerul de Interne există un minus de personal, la Armată, bugetul, dacă nu mă înşel, pe Apărare, 70% din buget merge pe zona de salarizare. S-a discutat ca principiu, în general, aseară în coaliţie.  Și asta a propus premierul, nu a propus PSD-ul, UDMR-ul sau USR-ul. S-a discutat acest lucru şi în urmă cu o săptămână: să existe această reducere de cheltuieli cu 10%.

Pe de altă parte, administraţia locală, pe bună dreptate, spune următorul lucru: Dom’le, noi am făcut, foarte mulți dintre noi am făcut reduceri și anul trecut. Nu se poate ca povara să pice doar pe administraţia locală. Trebuie să aveţi o reglementare şi pentru administraţia centrală.

Şi ştiţi acest lucru. Acest lucru a fost luat în calcul de către premier, când a venit cu această propunere de 10%. Asta a propus premierul ieri. Astea sunt discuțiile de la care plecăm, după care văd că există tot felul de… scapă cine poate și încearcă să pozeze în făt frumos. Nu.”, a declarat Sorin Grindeanu.

