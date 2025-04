Ilie Bolojan, întâlnire cu comisarul european pentru buget: România susține menținerea alocărilor pentru coeziune și agricultură și prioritizarea fondurilor de apărare pentru statele UE de frontiere

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit, joi, la Palatul Cotroceni cu comisarul european pentru buget, luptă antifraudă și administrație publică, Piotr Serafin.

Ilie Bolojan a susținut în cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni importanța menținerii alocărilor pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună în viitorul buget al UE și găsirea de soluții la provocările actuale din domeniile competitivității, apărării și securității.

“La întâlnirea cu comisarul european Piotr Serafin am subliniat importanța menținerii rolului și alocărilor pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună în viitorul buget al UE, încercând în același timp să găsim soluții pentru a răspunde provocărilor actuale din domeniile competitivității, apărării și securității”, a scris Ilie Bolojan pe platforma X.

