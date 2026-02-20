B1 Inregistrari!
Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi

Ana Maria
20 feb. 2026, 20:58
Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ilie Bolojan, întrevedere cu Ursula von der Leyen. Ce teme vor fi abordate în discuțiile cu oficialii europeni
  2. Ce alte întâlniri are premierul în cadrul vizitei
  3. Ce reprezintă inițiativa EastInvest pentru regiunile de frontieră

Ilie Bolojan, întrevedere cu Ursula von der Leyen. Premierul României, Ilie Bolojan, va efectua săptămâna viitoare o vizită oficială la Bruxelles, unde sunt programate discuții cu liderii instituțiilor europene privind proiectele finanțate din fonduri comunitare și direcțiile economice ale Uniunii Europene pentru următorii ani.

În acest context, șeful Guvernului va avea o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, întâlnire axată în principal pe implementarea PNRR în România, potrivit Agerpres.

Vizita are loc într-un moment în care autoritățile române încearcă să accelereze absorbția fondurilor europene și să clarifice calendarul reformelor asumate prin PNRR, în contextul presiunilor legate de investiții și deficit bugetar.

Ilie Bolojan, întrevedere cu Ursula von der Leyen. Ce teme vor fi abordate în discuțiile cu oficialii europeni

Potrivit Executivului, agenda întrevederii include analiza priorităților României în negocierile privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene după anul 2028.

Autoritățile române urmăresc menținerea unor finanțări consistente pentru politica de coeziune, agricultură și programele destinate creșterii competitivității economice.

„Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiții care să stimuleze creșterea economică în România”, a transmis Guvernul.

Ce alte întâlniri are premierul în cadrul vizitei

Pe durata deplasării la Bruxelles, premierul român va avea discuții și cu comisarul european Roxana Mânzatu, în cadrul consultărilor privind programele europene aflate în derulare.

Totodată, Ilie Bolojan va participa la evenimentul de lansare a Comunicării dedicate regiunilor de frontieră estice, alături de mai mulți lideri europeni și de reprezentanții Banca Europeană de Investiții.

Ce reprezintă inițiativa EastInvest pentru regiunile de frontieră

Documentul prezentat la Bruxelles evidențiază importanța strategică a regiunilor aflate la granița estică a Uniunii Europene și necesitatea consolidării securității și dezvoltării economice în aceste zone.

Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind lansarea mecanismului EastInvest, un instrument financiar dedicat investițiilor în regiunile de frontieră estice, realizat prin cooperarea dintre instituțiile europene, organisme financiare internaționale și bănci naționale de dezvoltare.

