B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Reforma pensiilor magistraților ține în loc fonduri europene de sute de milioane. Cum a reacționat Comisia Europeană la decizia CCR

Reforma pensiilor magistraților ține în loc fonduri europene de sute de milioane. Cum a reacționat Comisia Europeană la decizia CCR

Iulia Petcu
18 feb. 2026, 18:32
Reforma pensiilor magistraților ține în loc fonduri europene de sute de milioane. Cum a reacționat Comisia Europeană la decizia CCR
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a reacționat Comisia Europeană la decizia CCR
  2. De ce a fost suspendată plata și ce termen avea România
  3. Ce a decis CCR și ce pași anunță Guvernul pentru deblocarea banilor

Amânarea fondurilor europene destinate României readuce în prim-plan reforma pensiilor magistraților și relația dintre deciziile interne și evaluările Comisiei Europene. După hotărârea Curții Constituționale, autoritățile de la București încearcă să deblocheze sume importante din PNRR, aflate încă sub analiză.

Cum a reacționat Comisia Europeană la decizia CCR

Executivul european a confirmat că a luat act de hotărârea Curții Constituționale privind reforma pensiilor speciale, subliniind că evaluarea cererii României este în desfășurare.

„Comisia a luat act de decizia Curții Constituționale din România privind pensiile speciale. Reforma pensiilor speciale este parte a cererii 3 de plată pe care România a depus în decembrie 2023. În mai 2025, Comisia, în decizia privind implementarea, a suspendat plata a 231.000.000 de euro în legătură cu jalonul 215, care se referă la reforma pensiilor speciale”, a precizat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Mesajul transmis arată că analiza vizează strict îndeplinirea condițiilor asumate, fără a anticipa un rezultat sau un calendar clar pentru deblocarea banilor.

De ce a fost suspendată plata și ce termen avea România

Suspendarea fondurilor a fost decisă în primăvara anului 2025, după ce Bruxelles-ul a constatat nereguli în implementarea reformei asumate prin PNRR. România avea termen până la 28 noiembrie pentru a corecta aceste probleme și a demonstra îndeplinirea jalonului.

„Pe 28 noiembrie 2025, autoritățile române a depus o cerere în care au explicat cum au rezolvat jaloanele suspendate. În momentul de față, Comisia evaluează această cerere și informații pe care le conține și va informa autoritățile române despre concluziile sala la timpul potrivit. Comisia nu poate comenta despre evaluările aflate în desfășurare”, mai precizează aceeași sursă.

Ce a decis CCR și ce pași anunță Guvernul pentru deblocarea banilor

Judecătorii Curții Constituționale au stabilit, după mai multe amânări, că legea care modifică vârsta de pensionare și cuantumul pensiilor magistraților respectă Constituția. Decizia, adoptată cu șase voturi din nouă, permite continuarea procedurii legislative. Proiectul trebuie însă promulgat de președinte, etapă care nu poate avea loc imediat, fiind necesare documente suplimentare, inclusiv motivarea deciziei CCR, relatează HotNews.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că va trimite Comisiei Europene o solicitare oficială de reanalizare a cererii de plată. „România va putea demonstra că a îndeplinit reforma asumată prin PNRR”.

„Urmează apoi transmiterea oficială către Comisia Europeană a acestei dovezi, pentru care vom cere reanalizarea cererii de plată nr. 3”. „Chiar și în contextul întârzierii regretabile de peste două luni după termenul-limită de 28 noiembrie, voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de Euro, bani europeni nerambursabili”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Tags:
Citește și...
Veste proastă pentru șoferii cu amenzi neplătite: Restanțele la primărie condiționează acum dreptul de a conduce sau de a vinde autoturisme
Economic
Veste proastă pentru șoferii cu amenzi neplătite: Restanțele la primărie condiționează acum dreptul de a conduce sau de a vinde autoturisme
Proiectul de reformă a administrației a fost pus în dezbatere publică. Cele mai importante măsuri din proiect (GRAFICE/DOCUMENTE)
Economic
Proiectul de reformă a administrației a fost pus în dezbatere publică. Cele mai importante măsuri din proiect (GRAFICE/DOCUMENTE)
VIDEO: Avertisment de la BNR: consumul scade, iar economia rămâne într-o zonă fragilă. Isărescu a anunțat că majorează prognoza pe inflație
Economic
VIDEO: Avertisment de la BNR: consumul scade, iar economia rămâne într-o zonă fragilă. Isărescu a anunțat că majorează prognoza pe inflație
Nazare explică datoria publică de peste 60% a României: „Nu înseamnă o criză, înseamnă că, ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat”
Economic
Nazare explică datoria publică de peste 60% a României: „Nu înseamnă o criză, înseamnă că, ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat”
Reorganizarea administrativ-teritorială, unica soluție care poate rezolva problemele statului. Președintele CCIR explică de ce se blochează reforma (VIDEO)
Economic
Reorganizarea administrativ-teritorială, unica soluție care poate rezolva problemele statului. Președintele CCIR explică de ce se blochează reforma (VIDEO)
Economistul Adrian Negrescu a surprins imaginea aparatului bugetar din România. În direct pe B1 TV (VIDEO)
Economic
Economistul Adrian Negrescu a surprins imaginea aparatului bugetar din România. În direct pe B1 TV (VIDEO)
Banca Națională a României menține dobânda-cheie la 6,50%. Ce se întâmplă cu inflația în 2026
Economic
Banca Națională a României menține dobânda-cheie la 6,50%. Ce se întâmplă cu inflația în 2026
Reorganizarea teritorială a României. Se poate aplica proiectul din 2013? Cum ar arăta România împărțită în 8 regiuni (HARTĂ)
Economic
Reorganizarea teritorială a României. Se poate aplica proiectul din 2013? Cum ar arăta România împărțită în 8 regiuni (HARTĂ)
Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 30% în 2025, dar capitalul românesc a ținut piața în mișcare. Ce urmează pentru 2026
Economic
Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 30% în 2025, dar capitalul românesc a ținut piața în mișcare. Ce urmează pentru 2026
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciprian Ciucu vrea actualizarea chiriilor care acum sunt la nivelul de acum 20 de ani
Economic
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciprian Ciucu vrea actualizarea chiriilor care acum sunt la nivelul de acum 20 de ani
Ultima oră
18:53 - Bucureștenii, revoltați de mesajul RO-ALERT de la 4 dimineața, prin care erau anunțați că afară ninge: „L-am dezactivat, poate să vină și sfârșitul lumii”
18:39 - Dana Rogoz, mesaj emoționant pentru soțul ei: Radu Dragomir a împlinit 59 de ani. Ce noi proiecte anunță regizorul
18:29 - Inteligența Artificială pe cale să se substituie gândirii umane. Cât va dura până când tehnologia va lua locul omului
18:24 - Sfaturi pentru plăți în siguranță pe site-urile online
18:22 - Cum să alegi trench-ul în funcție de ocazie: casual, birou sau evenimente
18:08 - Monica Tatoiu face dezvăluiri la 39 de ani de căsnicie cu Victor. Ce cadou neașteptat i-a făcut soțului ei
17:57 - România, lovită de un nou val de ger. Urmează temperaturi de -15 grade Celsius. Ce regiuni sunt afectate
17:56 - Călin Georgescu o nouă înfrângere în instanță. Un complet de divergență i-a prelungit controlul judiciar
17:41 - Veste proastă pentru șoferii cu amenzi neplătite: Restanțele la primărie condiționează acum dreptul de a conduce sau de a vinde autoturisme
17:40 - Tragedie într-o mină de plumb. Cel puțin 38 de oameni au murit. Unde a avut loc explozia puternică