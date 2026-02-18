Amânarea fondurilor europene destinate României readuce în prim-plan reforma pensiilor magistraților și relația dintre deciziile interne și evaluările Comisiei Europene. După hotărârea Curții Constituționale, autoritățile de la București încearcă să deblocheze sume importante din PNRR, aflate încă sub analiză.

Cum a reacționat Comisia Europeană la decizia CCR

Executivul european a confirmat că a luat act de hotărârea privind reforma pensiilor speciale, subliniind că evaluarea cererii României este în desfășurare.

„Comisia a luat act de decizia Curții Constituționale din România privind pensiile speciale. Reforma pensiilor speciale este parte a cererii 3 de plată pe care România a depus în decembrie 2023. În mai 2025, Comisia, în decizia privind implementarea, a suspendat plata a 231.000.000 de euro în legătură cu jalonul 215, care se referă la ”, a precizat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Mesajul transmis arată că analiza vizează strict îndeplinirea condițiilor asumate, fără a anticipa un rezultat sau un calendar clar pentru deblocarea banilor.

De ce a fost suspendată plata și ce termen avea România

Suspendarea fondurilor a fost decisă în primăvara anului 2025, după ce Bruxelles-ul a constatat nereguli în implementarea reformei asumate prin . România avea termen până la 28 noiembrie pentru a corecta aceste probleme și a demonstra îndeplinirea jalonului.

„Pe 28 noiembrie 2025, autoritățile române a depus o cerere în care au explicat cum au rezolvat jaloanele suspendate. În momentul de față, Comisia evaluează această cerere și informații pe care le conține și va informa autoritățile române despre concluziile sala la timpul potrivit. Comisia nu poate comenta despre evaluările aflate în desfășurare”, mai precizează aceeași sursă.

Ce a decis CCR și ce pași anunță Guvernul pentru deblocarea banilor

Judecătorii Curții Constituționale au stabilit, după mai multe amânări, că legea care modifică vârsta de pensionare și cuantumul pensiilor magistraților respectă Constituția. Decizia, adoptată cu șase voturi din nouă, permite continuarea procedurii legislative. Proiectul trebuie însă promulgat de președinte, etapă care nu poate avea loc imediat, fiind necesare documente suplimentare, inclusiv motivarea deciziei CCR, relatează HotNews.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că va trimite Comisiei Europene o solicitare oficială de reanalizare a cererii de plată. „România va putea demonstra că a îndeplinit reforma asumată prin PNRR”.

„Urmează apoi transmiterea oficială către Comisia Europeană a acestei dovezi, pentru care vom cere reanalizarea cererii de plată nr. 3”. „Chiar și în contextul întârzierii regretabile de peste două luni după termenul-limită de 28 noiembrie, voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de Euro, bani europeni nerambursabili”, a declarat Dragoș Pîslaru.