Ilie Bolojan: „La un moment dat, lupta anticorupție a ajuns efectiv să inhibe decizii”

Președintele interimar Ilie Bolojan a declarat că e un susținător al luptei anticorupție. Pe de altă parte, a atras atenția că mulți oameni din administrație au ajuns să fie inhibați și să se teamă să ia decizii, în condițiile în care cadrul legal e ușor interpretabil. Multe proiecte de dezvoltare s-au blocat astfel.

Bolojan, despre lupta anticorupție

Întrebat, la podcastul , ce părere are despre faptul că acum ceva timp CSAT a scos corupția de pe lista amenințărilor la securitatea națională, Ilie Bolojan a răspuns: „O societate care are o corupție cât mai scăzută e o societate sănătoasă și în permanență trebuie luptat pentru a ține sub control. Instituțiile care au competențe în această zonă trebuie să-și facă datoria. Pe de altă parte, eu sunt un om de administrație și am lucrat 20 de ani la proiecte. La un moment dat, lupta anticorupție a ajuns efectiv să inhibe decizii. Când ai un cadru legal foarte interpretabil, în care lucrurile pot fi oricând interpretate, am avut o reacție efectiv de retragere, de fugă de răspundere în totalitate. În anumite zone, pierderile prin fuga de răspundere au fost destul de mari uneori”.

Bolojan, despre încrederea în justiție

Președintele interimar a ținut apoi să precizeze că el e un susținător al luptei anticorupție, dar cunoaște și „reținerile” multora dintre colegii săi din administrație.

„Nu aș vrea să înțelegeți că găsesc scuze celor care au încălcat legea și, amânând sentințe, Aceste fenomene slăbesc încrederea în stat, în justiție. Dacă ceva s-a făcut în acest ani e că justiția nu a mai avut probleme legate de independență, de finanțare. Mai sunt probleme legate de personal, de calitatea spațiilor, dar fiecare putere trebuie să întoarcă țării serviciile”, a mai declarat Ilie Bolojan.