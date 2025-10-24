B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, despre situația locatarilor blocului care a explodat în Rahova: „Nu poţi să ai pretenţii de la Guvern să plătească tot”

Ilie Bolojan, despre situația locatarilor blocului care a explodat în Rahova: „Nu poţi să ai pretenţii de la Guvern să plătească tot”

Elena Boruz
24 oct. 2025, 10:09
Ilie Bolojan, despre situația locatarilor blocului care a explodat în Rahova: „Nu poţi să ai pretenţii de la Guvern să plătească tot”
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Premierul Ilie Bolojan: „ Avem mari deficiențe, atât datorate operatorilor din acest sector, dar mai ales moștenite”
  2. Ce a spus Ilie Bolojan despre asigurările locuințelor
  3. Ce tipuri de asigurări există

Ilie Bolojan, premierul României, a făcut declarații cu privire la situația cu care se confruntă locatarii blocului care a fost afectat de explozia din Rahova.

Șeful Guvernului a transmis un mesaj referitor la importanța unei asigurări a locuinței, subliniind că „în primul rând, noi trebuie să avem grijă de noi și apoi să avem pretenția de la Guvern”.

Premierul Ilie Bolojan: „ Avem mari deficiențe, atât datorate operatorilor din acest sector, dar mai ales moștenite”

Premierul a explicat că soluția în astfel de cazuri este aceea de a oferi ajutoare de urgență cetățenilor, numai că pentru a se întâmpla acesta lucru, trebuie să existe modificări la nivelul legislației.

„Căutăm o soluție și astăzi pe legislația actuală, răspunsul instituțional al statului de sprijin poate fi doar prin ajutoare de urgență și pentru a da altfel de ajutoare, pe care şi Primăria Generală și Guvernul sunt dispuse să le dea, e nevoie să modificăm legislația.

Aici e o situația aparte și din păcate e recurentă. Apare aproape anual. Unul dintre minusurile pe care le avem e o problemă foarte importantă: e mentenanța sistemelor, întreținerea, verificarea de calitate la timp, de la infrastructura de poduri și până la instalația de gaz. Trebuie să recunoaștem că avem mari deficiențe atât datorate operatorilor din acest sector, dar mai ales moștenite”, a spus el la Antena 3CNN.

Ce a spus Ilie Bolojan despre asigurările locuințelor

Conform declarațiilor sale, pe lângă la a pune presiune pe autoritățile de reglementare, asociații de proprietari sau companii, ar trebui ca fiecare dintre noi să dea dovadă de responsabilitate și să plătească o asigurare a locuinței.

O astfel de asigurare poate soluționa problema mult mai rapid, deoarece este „un lucru vital în orice țară”, spune Bolojan

„Într-un bloc, foarte mulți oameni din păcate funcționează în Asociații de Proprietari, în care oamenii se îngrijesc strict de apartamentul lor, dar în casa scării, la instalațiile de gaz sau la centrale nu se mai face mentenanța, firmele nu mai au angajați de calitate, pe acest fond se întâmplă tragedii. Ar fi hazardant să spun că vom lua măsuri de pe-o zi pe alta pentru lucruri care au nevoie de schimbări de mentalități, de sisteme.

În afară de a pune presiune pe companii, pe toți cei implicați, autorități de reglementare, autorități locale, asociații de proprietari să-și respecte aceste responsabilități, trebuie să fim conștienți că asigurările locuințelor sunt un lucru vital în orice țară. Ani de zile nu ne-am asigurat locuințele”, a explicat prim-ministrul, pentru aceeași sursă.

Ce tipuri de asigurări există

Acesta a enunțat tipurile de asigurări care se pot face pentru locuință, finalizându-și mesajul prin următoarea frază: „Nu poţi să ai pretenţii de la Guvern să plătească tot”.

„Sunt două tipuri (N.r. – de asigurare). Cele care îți asigură din toate punctele de vedere locuință. Discutam cu o colegă care plătește la un apartament de 3 camere circa 35-40 de lei pe lună asigurarea integrală. O sumă rezonabilă și orice ce se întâmplă ai o asigurare că o companie de asigurări îți compensează într-o bună parte ce ai pierdut. Mai e asigurarea obligatorie, dar care pentru o situație cum a fost cea din Rahova nu e activă. Doar pentru tornadă, furtună și așa mai departe.

Dacă nu înțelegem să facem acest lucru la nivelul țării, nu se strâng bani în acest fond, ca atunci când vine o furtună care face ravagii, sau o explozie, să existe finanțare. La Broșteni, pentru prima dată banii de sprijin s-au dat după o anumită formulă pe care vrem să o operaționalizăm ca să fie valabilă în viitor. În primul rând noi trebuie să avem grijă de noi și apoi să avem pretenția de la Guvern. Nu poţi să ai pretenţii de la Guvern să plătească tot”, a concluzionat șeful Executivului.

