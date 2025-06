Ilie Bolojan schimbă regulile în PNL. Partidul trebuie să se modernizeze

Preşedintele interimar al PNL, , propune schimbarea statutului, astfel încât să introducă competiţia pentru funcțiile de conducere. Partidul are nevoie de noi reguli pentru a intra într-o etapă de modernizare.

Ilie Bolojan a propus, la Consiliul Naţional al , un nou statut care, în opinia sa, este de natură să producă o modernizare a partidului. Totodată, el a declarat în fața participanților că este nevoie de înlocuirea unor persoane din conducere pentru a da o șansă formațiuniii în viitor. Președintele interimar a lăudat noul statut spunând că introduce „reguli bune în PNL”, cu accent pe performanță și pe descentralizarea procedurii de alegeri.

„Acest statut, de asemenea, introduce o competiţie în partid, pentru că poziţiile naţionale, cele de prim-vicepreşedinte, cele de preşedinte sunt într-o competiţie liberă şi dumneavoastră, membrii partidului, în principal primarii noştri, consilierii judeţeni, viceprimari, aleşii locali veţi putea hotărî aşa cum veţi considera atât în regiunea dumneavoastră, dacă preşedinţii nu se înţeleg şi nu există o unanimitate, dar şi la nivel central”, a declarat Bolojan la Consiliul Naţional al PNL.

Ilie Bolojan și-a îndemnat colegii de să voteze noul statut și să aibă în vedere înlocuirea mai multor membri ai actualei conduceri de partid. Doar așa, a spus el, PNL va avea o șansă să rămână relevant în următorii ani.

„Orice am spune, partidul are nevoie de o modernizare, pentru că ea este absolut necesară şi dumneavoastră veţi decide acest lucru prin votul dumneavoastră. Şi rugămintea mea, indiferent de discuţiile care se fac, în cabina de vot veţi fi singuri şi gândiţi vă la viitorul Partidului Naţional Liberal”, a îndemnat președintele interimar al PNL.

Bolojan vrea să atragă personalități în partid

Preşedintele interimar al PNL a mai anunţat că noul stat prevede că un număr de aproximativ 10% din pozițiile din conducerea centrală și din Birourile județene vor fi lăsate libere pentru cooptarea unor personalități.

„Sunt oameni care vin cu un capital personal, capital de profesionalism, poate capital politic, care vin şi întăresc partidul nostru. Pentru că, fără o deschidere, şi acest statut stabileşte acest lucru, din nou nu vom putea face nimic”, a punctat liderul PNL.

Totodată, având în vedere situația de criză în care se află România, președintele interimar și-a avertizat colegii că va urma o perioadă dificilă pe care partidul va trebui să o traverseze la guvernare. El a precizat că în următoarea perioadă va urma o „uzură puternică la guvernare”, motiv pentru care propune ca în 2027 să fie organizat un congres în care partidul să-și aleagă o nouă conducere, înainte de alegeri.

„Este foarte posibil ca după un an, un an şi jumătate, să apară o uzură puternică la guvernare. De aceea nu m-am ascuns şi le-am propus colegilor ca în 2027, când se încheie un mandat de guvernare ipotetic cu reprezentarea PNL, să avem un congres, care se închidă alegerile judeţene care se vor desfăşura până atunci, în aşa fel încât colegii, dumneavoastră să puteţi decide conducerea care are capacitatea să ducă partidul mai departe. Dacă nu, trebuie înlocuită, pentru că, în 2028, trebuie să creăm condiţii pentru ca partidul nostru, dacă confirmă în guvernările naţionale şi locale, să aibă capacitatea să obţină un scor bun. Şi nu trebuie să ajungem la congres, pentru că orice om responsabil, când vede că nu mai este de folos, face un pas în lateral. Dar pentru asta trebuie să încurajăm ca pe lângă fiecare dintre noi să ridicăm oameni, să permitem unor oameni să se ridice, în aşa fel încât să aibă cine să ne salveze la momentul potrivit”, a mai spus preşedintele interimar al PNL.