B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Război deschis în Coaliție. Bolojan nu merge să dea explicații în Parlament. PSD l-a chemat la Ora Guvernului (VIDEO)

Război deschis în Coaliție. Bolojan nu merge să dea explicații în Parlament. PSD l-a chemat la Ora Guvernului (VIDEO)

Adrian A
30 oct. 2025, 15:05
Război deschis în Coaliție. Bolojan nu merge să dea explicații în Parlament. PSD l-a chemat la Ora Guvernului (VIDEO)
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ilie Bolojan refuză solicitarea PSD
  2. PSD, mai mult în Opoziție. Umilirea lui Bolojan
  3. Grindeanu, pe urmele lui Simion

Ilie Bolojan nu face ce vrea PSD.  Premierul refuză să meargă în Parlament să dea explicații pe retragerea trupelor americane, după ce Sorin Grindeanu a anunțat că îl așteaptă în plen.

Ilie Bolojan refuză solicitarea PSD

Prăpastia dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu se adâncește de la o oră la alta. Nu a terminat bine de zis Grindeanu că îl așteaptă pe premier în Parlament, că din PNL a și venit răspunsul: nu facem ce vrea PSD. Robert Sighiartău, cel care a făcut publică decizia lui Bolojan, reia acuzațiile privind un joc făcut de PSD și AUR.

„PSD și AUR, din nou împreună — de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe Ilie Bolojan. ,,Ora prim-ministrului” este prin definiție un instrument al opoziției.
Când un partid aflat în coaliție își cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic — e teatru politic.
PSD vrea spectacol și circ, nu reforme și rezultate. Ilie Bolojan (PNL) nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR. Noi mergem mai departe cu reformele, cu seriozitate și respect față de români.”, transmite Robert Sighiartău.

PSD, mai mult în Opoziție. Umilirea lui Bolojan

“Nu-i un moment uşor pentru România, cei care încearcă să-l prezinte altcumva greşesc. Dacă vrem să îndreptăm anumite lucruri, în primul rând trebuie să fim corecţi. Nu este un moment uşor pentru România. Dacă ne uităm comparativ cu alte ţări din flancul estic, de exemplu Polonia, vedem că acolo prezenţa militară americană creşte faţă de noi, asta spune ceva. Abordările probabil ale guvernelor au fost diferite.

Să ştiţi că nu ştiu foarte multe, pentru că de 48 de ore sau de când s-a aflat, de 72 de ore chiar, unii înţeleg că au aflat de la începutul săptămânii, eu n-am aflat, eu am aflat odată cu toată lumea, dacă pot să spun aşa se aude doar o linişte, e linişte, nu văd să spună nimic ministrul de Externe. Nu e doar linişte, a spus ceva ieri ministrul Apărării, dar n-am prea înţeles foarte multe. Primul ministru nu spune nimic şi de aceea am considerat necesar ca în principalul for democratic al României să vină să explice primul ministru, ministrul de Externe şi ministrul Apărării în ce situaţie suntem la zi şi care e strategia pentru a întări securitatea României.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu, pe urmele lui Simion

Și AUR l-a chemat pe Ilie Bolojan în plen să explice acțiunile guvernului, dar pe parte economică.  Bolojan ar trebui să dea explicații pe execuția bugetară și bugetul pentru 2026. Și tot luni.

Tags:
Citește și...
Ciocnire între susținătorii lui Călin Georgescu și Jandarmerie. Un bărbat agresiv a fost ridicat de autorități. Jandarmeria a aplicat amenzi de 7.500 de lei. UPDATE
Politică
Ciocnire între susținătorii lui Călin Georgescu și Jandarmerie. Un bărbat agresiv a fost ridicat de autorități. Jandarmeria a aplicat amenzi de 7.500 de lei. UPDATE
Horațiu Potra nu și-a exprimat oficial intenția de a se preda. Autoritățile române nu au primit nici o solicitare (VIDEO)
Politică
Horațiu Potra nu și-a exprimat oficial intenția de a se preda. Autoritățile române nu au primit nici o solicitare (VIDEO)
Grindeanu a trecut iar în opoziție. Noi atacuri la Bolojan: Se crede un zeu! (VIDEO)
Politică
Grindeanu a trecut iar în opoziție. Noi atacuri la Bolojan: Se crede un zeu! (VIDEO)
Alexandru Rogobete, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv: „Simt rușine uneori”
Politică
Alexandru Rogobete, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv: „Simt rușine uneori”
Primăriile vor repara adăposturile civile din blocuri. Proiect de lege depus la Senat
Politică
Primăriile vor repara adăposturile civile din blocuri. Proiect de lege depus la Senat
Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană de flori la fostul club
Politică
Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană de flori la fostul club
Diana Șoșoacă s-a întors din China. Ce mesaj susține că a primit de la chinezi (VIDEO)
Politică
Diana Șoșoacă s-a întors din China. Ce mesaj susține că a primit de la chinezi (VIDEO)
Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu”
Politică
Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu”
Ședință de guvern la Palatul Victoria. Vicepremierul Oana Gheorghiu depune jurământul la Cotroceni
Politică
Ședință de guvern la Palatul Victoria. Vicepremierul Oana Gheorghiu depune jurământul la Cotroceni
Ciprian Ciucu, despre cursa pentru Primăria Capitalei: „Am tendința să cred că niciunul dintre candidați nu va ataca deschis” / „Mă aștept la un blat între AUR și PSD”
Politică
Ciprian Ciucu, despre cursa pentru Primăria Capitalei: „Am tendința să cred că niciunul dintre candidați nu va ataca deschis” / „Mă aștept la un blat între AUR și PSD”
Ultima oră
15:54 - Newsweek/ Numerologie: Cum afli care este numărul tău norocos? Calculul matematic dezvăluit de specialiști
15:54 - Dezbatere în parlamentul britanic pe breșele de securitate din sistemul românesc de implementare a cărților electronice de identitate. MAI acuză o dezinformare
15:42 - Patronii din turism îl desființează pe Radu Miruță: Pe vremuri, proștii erau deștepți
15:21 - Andrei Găluț, solistul formației Goodbye To Gravity, prima apariție publică după 10 ani de la tragedia din Colectiv. Cum arată acum și ce proiect a lansat (FOTO, VIDEO)
15:18 - Jandarmeria denunță un fake-news de pe rețelele sociale. Reacție la o postările cu titlul „Jandarmii lovesc femei gravide”
14:58 - De ce băuturile calde te ajută să învingi frigul, îmbunătățesc sănătatea și reduc stresul. Află de la experți!
14:56 - Platforma Polymarket, interzisă în România de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc: „Activitate de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control”
14:49 - Ciocnire între susținătorii lui Călin Georgescu și Jandarmerie. Un bărbat agresiv a fost ridicat de autorități. Jandarmeria a aplicat amenzi de 7.500 de lei. UPDATE
14:40 - Cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe s-a resimțit
14:36 - Război sexual pentru secretele din Silicon Valley. Experții în tehnologie seduși de spioanele Rusiei și Chinei