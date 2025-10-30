Război deschis în Coaliție. Bolojan nu merge să dea explicații în Parlament. PSD l-a chemat la Ora Guvernului (VIDEO)

Ilie Bolojan nu face ce vrea PSD. Premierul refuză să meargă în Parlament să dea explicații pe retragerea trupelor americane, după ce Sorin Grindeanu a anunțat că îl așteaptă în plen.

Ilie Bolojan refuză solicitarea PSD

Prăpastia dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu se adâncește de la o oră la alta. Nu a terminat bine de zis Grindeanu că îl așteaptă pe premier în Parlament, că din PNL a și venit răspunsul: nu facem ce vrea PSD. Robert Sighiartău, cel care a făcut publică decizia lui Bolojan, reia acuzațiile privind un joc făcut de PSD și AUR.

„PSD și AUR, din nou împreună — de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe Ilie Bolojan. ,,Ora prim-ministrului” este prin definiție un instrument al opoziției.

Când un partid aflat în coaliție își cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic — e teatru politic.

PSD vrea spectacol și circ, nu reforme și rezultate. Ilie Bolojan (PNL) nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR. Noi mergem mai departe cu reformele, cu seriozitate și respect față de români.”, transmite Robert Sighiartău.

PSD, mai mult în Opoziție. Umilirea lui Bolojan

“Nu-i un moment uşor pentru România, cei care încearcă să-l prezinte altcumva greşesc. Dacă vrem să îndreptăm anumite lucruri, în primul rând trebuie să fim corecţi. Nu este un moment uşor pentru România. Dacă ne uităm comparativ cu alte ţări din flancul estic, de exemplu Polonia, vedem că acolo prezenţa militară americană creşte faţă de noi, asta spune ceva. Abordările probabil ale guvernelor au fost diferite.

Să ştiţi că nu ştiu foarte multe, pentru că de 48 de ore sau de când s-a aflat, de 72 de ore chiar, unii înţeleg că au aflat de la începutul săptămânii, eu n-am aflat, eu am aflat odată cu toată lumea, dacă pot să spun aşa se aude doar o linişte, e linişte, nu văd să spună nimic ministrul de Externe. Nu e doar linişte, a spus ceva ieri ministrul Apărării, dar n-am prea înţeles foarte multe. Primul ministru nu spune nimic şi de aceea am considerat necesar ca în principalul for democratic al României să vină să explice primul ministru, ministrul de Externe şi ministrul Apărării în ce situaţie suntem la zi şi care e strategia pentru a întări securitatea României.”, a declarat .

Grindeanu, pe urmele lui Simion

Și l-a chemat pe Ilie Bolojan în plen să explice acțiunile guvernului, dar pe parte economică. Bolojan ar trebui să dea explicații pe execuția bugetară și bugetul pentru 2026. Și tot luni.