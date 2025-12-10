B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes

Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes

Adrian A
10 dec. 2025, 11:38
Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
Sursa foto: Facebook

Magistrații CCR au decis că taxele și impozitele pot fi majorate de la 1 ianuarie 2026. Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR privind legea prin care impozitele locale sunt majorate, lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

CCR, de acord cu majorarea taxelor și impozitelor

În timp ce apără cu ardoare privilegiile magistraților, judecătorii CCR au decis că românii de rând sunt buni de plată.

Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR la legea privind pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt prevăzute majorări ale taxelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe. Astfel, legea este constituțională și merge la promulgare.

Creșterea impozitelor. Insistența lui Bolojan

Pentru această lege, Guvernul și-a angajat răspunderea, prima dată, în plenul Parlamentului în data de 1 septembrie. După asumarea răspunderii Guvernului, pe 8 septembrie, proiectul a fost contestat la CCR de AUR. Iar atunci legea a fost declarată neconstituțională.

Executivul nu s-a lăsat intimidat și, după ce a modificat paragrafele care încălcau Constituția, a trimis legea în Parlament. Iar pe 18 noiembrie, Parlamentul a adoptat-o. A urmat din nou o sesizare AUR, care acum a fost respinsă.

Inițial, CCR stabilise pentru 21 ianuarie 2026 discutarea acestei legi, însă Guvernul a cerut preschimbarea termenului pentru că i se încurcau calculele lui Bolojan. Practic, majorările nu ar mai fi putut intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Iar CCR a schimbat data.

Odată măsura aplicată, România va intra în topul țărilor cu cele mai mari taxe locale din Europa de Est, depășind țări mult mai avansate economic, precum Polonia sau Cehia. Veniturile vor rămâne la fel de mici, mai ales că premierul refuză inclusiv majorarea salariului minim pe economie în raport cu inflația.

