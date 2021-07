Instanța a decis. Liviu Dragnea va fi eliberat. Fostul lider PSD va ieși din Penitenciarul Rahova

Fostul lider PSD a fost eliberat condiționat. Liviu Dragnea va ieși din Penitenciarul Rahova în cursul zilei de 15 iulie 2021.

Magistrații Tribunalului Giurgiu au dispus eliberarea condiționată a lui Liviu Dragnea.

„Am așteptat acest moment de foarte mult timp. O să mergem spre București și urmează să fie făcute toate procedurile (…) Procedura: se va trimite de aici minuta, se vor îndeplini toate formalitățile, după care sigur se vor trimite hârtiile și va fi pus în libertate”, a spus avocata fostului lider PSD.

Întrebată de ce judecătorii din Giurgiu au decis eliberarea condiționată a lui Liviua Dragnea, spre deosebire de magistrații de la București, avocata Flavia Teodosiu a precizat:

„Mi-e greu să răspund la această întrebare, dar foarte ușor, iată că am găsit niște judecătpri care astăzi au judecat după măsura legii (…) Acești doi magistrați au apreciat și au evaluat, au respins contestația Parchetului și au admis contestația noastră”, a declarat ea, în fața jurnaliștilor.

Liviu Dragnea, primele declarații din sala de judecată

„Am constatat din motivarea pe fond că eu am toate criteriile îndeplinite și nu pot fi eliberat, cum vine asta? Singura problemă e că am dat acel interviu cu instalația din penitenciar și chiar am avut o pedeapsă suplimentară.

Nu puteam să am un comportament diferit față de cel avut dinainte de a ajunge aici. Cu decență și demnitate mi-am dus pedeapsa. Am muncit zilnic când mi s-a permis, am fost la cursuri, lunar am primit recompense, inclusiv iunie, iulie, să judecați conform legii și să admiteți cererea de eliberare condiționată”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit Antena 3.

Irina Tănase, fericită pentru eliberarea lui Liviu Dragnea

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragne a transmis că se bucură foarte mult pentru vestea pe care fostul lider PSD a primit-o. Ea a precizat că plânge de fericire și se îmbracă pentru a merge să îți partenerul acasă.

„Sunt foarte fericită! Am început să plâng de fericire! Acum mă îmbrac și mă duc să-mi iau bărbatul acasă”, a declarat Irina Tănase, în exclusivitate pentru Antena 3.