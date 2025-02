Avocata Ingrid Mocanu, păgubită , a demontat povestea Laurei Vicol, referitoare la cele 800 de apartamente ce urmau să fie predate investitorilor. Acest lucru este în sarcina administatorului judiciar care se ocupă de insolvența companiei, iar nu a acționarilor.

Cu câtva timp înainte de a fi arestată, , soția lui Victor Ciorbă, unul dintre asociații Nordis, a susținut că procurori ar fi blocat predarea unui număr de 800 de apartamente către investitori. Ea spunea că tranzacțiile nu vor mai putea fi duse la capăt dacă ea și ceilalți suspecți vor ajunge în arest.

Avocata Ingrid Mocanu susține că este vorba despre o minciună. În emisiunea „Bună Dimineața România”, ea a declarat că asociații Nordis și-au pierdut dreptul de administrare odată ce firma a intrat în . Dacă există apartamente de predat, de acest lucru se va ocupa administatorul judiciar.

„Eu îmi luasem niște drepturi restante… și doamna Vicol m-a convins că este o afacere de familie, foarte serioasă și am investit în această afacere care, promiteau ei, este foarte serioasă. Acum am văzut că, a spus doamna, ar fi niște apartamente care ar fi trebuit să se predea și pentru că au fost arestați nu mai are cine să le predea. Este o minciună gogonată pentru că societatea este în insolvență și cel care a preluat atribuțiile este administratorul judiciar”, a explicat avocata Ingrid Mocanu.

În acest sens, Ingrid Mocanu a anunțat că joi, 6 februarie, este programată o întâlnire a creditorilor cu administratorul judiciar.

„Astăzi la ora 14,00 (joi, 6 februarie – n. red.) este programată o întâlnire a administratorului judiciar cu creditorii. Administratorul judiciar va preda acele apartamente, dacă are ceva să predea, iar nu acționarii care nu au păstrat dreptul de administrare. Dar acele apartamente sunt cele deja vândute. Nu știm cum au fost vândute, că au fost ale unui promitent (…) nu știm cum au fost vândute. Cineva a cumpărat în mod real”, a mai spus avocata.

Cum funcționa schema Nordis

Ingrid Mocanu a arătat cum funcționa schema pusă la cale de asociații Nordis, prin care clienții erau păcăliți să investească. Potrivit spuselor sale, acestora le erau prezentate apartamente gata construite și li se spuneau că ar putea deveni și ei proprietari. Doar că, ulterior, banii erau scoși din firmă și cheltuiți pe bunuri de lux, în beneficiul asociațilro.

„Acolo sunt construcții, imobile edificate, dar ei au folosit pretextul edificării pentru a înșela oamenii. Le-au arătat ceva frumos, pentru că nu sunt urâte, iar apoi le-au spus, «uite ce facem noi, dați-ne banii că vă facem și vouă». Aceste clădiri erau edificate încă din 2020. Nu erau niște schițe. Cînd au vândut, fundația era, era totul ridicat, aveau de făcut doar finisajele. Doar că au blocat totul și au investit banii în gentuțe, în avioane cu premieri, pentru protecție pentru că s-au gândit că ceva o să li se întâmple. Și atunci trebuiau să capteze bunăvoința de la cel mai înalt nivel pentru că voiau să fie protejați”, a arătat Ingrid Mocanu.

În acest context, avocata a făcut legătura între Laura Vicol și premierul Marcel Ciolacu. Ea și-a exprimat îndoiala că ar fi existat o anchetă penală în cazul Nordis, dacă liderul PSD ar fi ajuns președinte. Mai mult, situația este cu atât mai gravă cu cât, Laura Vicol nu era un simplu cetățean, ci șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

„Mă întreb, dacă ieșea domnul Ciolacu președinte, credeți că mai vorbeam despre un dosar penal? Nu știu… poate că procurorii erau atât de puternici încât se luptau și cu președintele țării, dar vă imaginați cât de gravă a fost situația. Nu este un simplu cetățean din Rahova care a ridicat niște imobile, este familia președintei Camerei Deputaților (a Comisiei Juridice din Camera Deputaților – n. red.)”, a mai spus Ingrid Mocanu.

Despre activitatea Laurei Vicol la Camera Deputaților

De asemenea, Ingrid Mocanu s-a arătat interesată să afle dacă Laura Vicol, în calitate de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, nu a blocat o serie de inițiative legislative menite să reglementeze mai bine domeniul imobiliar. Aceasta pentru a favoriza compania Nordis, în care era asociat și soțul său.

„Am auzit ce-a declarat premierul că a verificat și a observat că nu a trecut nici o lege care să favorizeze acest domeniu. Nu știu dacă a verificat dacă nu cumva a blocat (Laura Vicol – n. red.) niște proiecte care au fost depuse și care, poate, ar fi reglementat acest domeniu. (… ) Este de verificat dacă această faptă, că ar fi o faptă suplimentară pentru doamna Vicol s-a întâmplat, dacă a blocat niște legi care ar fi putut reglementa și mai bine acest domeniu”, a mai spus Ingrid Mocanu.

Pe de altă parte, a mai arătat Ingrid Mocanu, indiferent de legile adoptate, dacă instituțiile nu funcționează, atunci oamenii nu sunt protejați.

„Uitați-vă ce s-a întâmplat, ați văzut ce au spus procurorii, că ANAF a constatat că erau niște nereguli, dar influența politică de la cel mai înalt nivel i-a împiedicat și pe ei să ia măsuri. Puteam să dăm oricâte legi, dar dacă structurile statului sunt acaparate de un aparat care le folosește în interes propriu este inutilă orice legiferare”, a concluzionat Ingrid Mocanu.