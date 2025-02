Un păgubit în dosarul Nordis a detaliat cum a fost păcălit și câți bani a plătit pentru un apartament în Mamaia: „Nu mi-am pus semne de întrebare, pentru că …”

Un bărbat, păgubit în , a povestit, luni, la , cum a vrut să cumpere un , în 2019, însă că a rămas și fără bani, și cu credit la bancă „din cauza escrocilor”.

„Nici prietenul meu nu a primit nimic”

„Am încercat să achiziționez în 2019 un apartament de la Nordis, în Mamaia, de la 70.000 de euro, cu două camere, în primul corp al hotelului. Am fost acolo împreună cu patronul de la Nuba, eu fiind prieten cu el, și am vrut să cumpărăm două apartamente, pentru că el îi cunoștea și avea încredere în ei. În 2022 au zis că o să ne predea apartamentele, că totul o să fie bine și asta a fost, a venit și anul 2022 și nu s-a predat nimic și atunci a început lupta cu ei. Nici prietenul meu nu a primit nimic. Eu am crezut că el și-a luat banii înapoi, că era prieten bun cu escrocii ăștia”, a relatat păgubitul.

El a mai spus cum „a dat suma integrală prin promisiune de vânzare-cumpărare”.

„Nu mi-am pus semne de întrebare, pentru că era prietenul meu la mijloc, am avut încredere în el și m-am gândit că nu au cum să ne păcălească. Am rămas și cu banii luați, și cu credit la bancă din cauza nenorociților ăstora. Am încercat să intru în legătură cu ei, de exemplu cu domnul Ciorbă, dar lună de lună cu Alexandru Mihai, asociat al firmei, și nu am cunoscut în viața mea un escroc mai mare ca el. M-am dus lună de lună să-mi dea banii înapoi și mi-au zis că mi-i dau în termen de trei luni, după care am făcut reziliere de la promisiune, nu am primit nimic, după am ajuns la executori judecătorești”, a mai declarat Covaciu.

„Pe unde mergeam primeam refuzuri, nimeni nu făcea nimic”

Mai mult, a mai precizat că cei păgubiți mergeau degeaba la executori judecătorești, pentru că „ei erau mână în mână cu toții”.

„Nu am mai făcut nicio plângere, că mi-au zis că nu mai e cazul, din moment ce am ajuns la executor judecătoresc, acolo să se vadă cum se face, pune sechestru și nu a mai pus sechestru, nimic. Noi mergeam degeaba și la executori și peste tot, pentru că ei erau mână în mână cu toții. Noi am cheltuit bani degeaba. Pe unde mergeam primeam refuzuri, nimeni nu făcea nimic”, a mai spus Covaciu.