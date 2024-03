Iohannis l-a primit la Cotroceni pe premierul grec Mitsotakis: „Îmi pare rău că aţi trăit o asemenea sperietură în Odesa” (FOTO)

Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Cotroceni, pe premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Acesta a venit direct din Ucraina, de la Odesa, unde la mai puţin de 200 de metri de coloana oficială în care se aflau el și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Iohannis și-a exprimat regretul că Mitsotakis a trecut printr-o asemenea sperietură.

„Îmi cer scuze pentru ţinută, nu am avut timp să mă schimb” i-a spus Mitsotakis lui Iohannis, când acesta l-a întâmpinat.

„Mă bucur că sunteţi bine, Kyriakos. Îmi pare rău că aţi trăit o asemenea sperietură în Odesa”, i-a răspuns Iohannis, potrivit

Premierul grec a adăugat apoi: „Da, a fost… straniu”.

Very good discussion with Kyriakos Mitsotakis on the very close 🇷🇴🇬🇷 cooperation, economic relations & global security aspects, as NATO partners. We also need to further improve regional connectivity&ensure EU energy security, including through 3 Seas Initiative.

