Primul președinte al României de după Comunism, Ion Iliescu, care pe 5 august la vârsta de 95 de ani, a fost unul dintre ultimii dintre principalii aparatcichi comuniști rămași după dizolvarea blocului sovietic, precizează Vladimir Tismăneanu și Adam Tismăneanu, într-un amplu articol publicat de .

“Dar, deși a modelat tranziția țării către democrație, amintirile unui transfer sângeros de putere și ale reprimării brutale a protestelor din 1990 – pentru care a fost acuzat de crime împotriva umanității – lasă o moștenire complexă și divizivă”.

Articolul face o trecere în revistă a ascensiunii politice a lui Ion Iliescu, remarcând că, în ciuda zâmbetului și discursurilor sale fluente, Iliescu era „un leninist convins”:

În ciuda feței sale zâmbitoare și a discursului său calm, Iliescu a fost un leninist convins. Și între 1958 și 1959, a participat la represiunea anti-studențească care a dus la arestări, torturi și încarcerări, se mai precizează în articolul din Politico.

“Ascensiunea sa spre proeminență a fost accelerată ulterior, când Ceaușescu a devenit noul om puternic al României în martie 1965. A fost numit ministru al tineretului în 1967 și a fost promovat la secretariatul partidului și la comitetul executiv în 1970. Dar această ascensiune rapidă a încetinit în cele din urmă. A fost considerat prea intelectual și prea reformist și a fost marginalizat în provincii.

La sfârșitul anilor 1980, însă, lucrurile au început să se schimbe. În timp ce liderul sovietic Mihail Gorbaciov urma politici reformiste, Ceaușescu a încercat să blocheze orice contagiune. El a devenit o rămășiță învechită a erei staliniste, iar românii s-au săturat de cultul nebun al personalității care îl înconjura pe el și pe soția sa. Pe măsură ce dictatura sa devenea din ce în ce mai neregulată, mulți din birocrație l-au considerat pe Iliescu o posibilă alternativă la „comunismul dinastic”.

În decembrie 1989, au izbucnit revolte populare în toată țara, mai întâi în orașul vestic Timișoara, apoi la București. Dar aceasta nu a fost o revoluție de catifea. În mijlocul unei represiuni militare, armata și poliția secretă au împușcat zeci de protestatari anti-regim în zilele următoare. Iar pe 22 decembrie, Iliescu s-a adresat mulțimilor la televizor, anunțând formarea Frontului Salvării Naționale”.

Politico amintește că, după ce Nicolae și Elena Ceaușescu au fost prinși, judecați și executați, românii erau convinși că asistau la începutul unei revoluții democratice, dar, de fapt, a fost „o combinație între o revoltă populară spontană și o lovitură de stat în interiorul partidului – iar Iliescu a beneficiat de ambele”.

“După ce soții Ceaușescu au fost capturați, judecați și executați câteva zile mai târziu, românii erau convinși că asistau la începutul unei revoluții democratice. Dar, de fapt, a fost combinația dintre o revoltă populară spontană și o lovitură de stat în interiorul partidului – iar Iliescu a beneficiat de ambele.

Inițial, Iliescu a jucat rolul liberalizatorului binevoitor și deschis la minte. Dar s-a asigurat și că forțele pluraliste care fuzionau – inclusiv partidele democratice și asociațiile societății civile – nu vor fi lăsate să conteste dominația birocrației. Răspunsul său la opoziția anticomunistă a fost nevrotic, panicat și intolerant”.

Poliico precizează că în iunie 1990, după ce partidul lui Iliescu a câștigat primele alegeri democratice din țară, a folosit forțe în afara legii pentru a distruge disidența crescândă, mobilizând minerii din Valea Jiului pentru a suprima violent protestele antiguvernamentale.

“România a devenit din nou un paria pe scena internațională. Și în timp ce Iliescu încerca să șteargă amintirea acelor evenimente teribile – atât haosul violent din jurul înlăturării lui Ceaușescu, cât și represiunea brutală împotriva civililor care a urmat – Acestea aveau să-i marcheze pentru totdeauna cariera”.

După ce a pierdut președinția în 1995, Iliescu a recunoscut în sfârșit guvernarea democratică și a preluat conducerea opoziției parlamentare.

A fost ales din nou în 2000, iar al doilea mandat prezidențial a fost văzut în mare parte ca unul de integrare occidentală. În 2004, România a intrat în NATO, iar Iliescu a jucat un rol semnificativ în aderarea țării la UE, care a fost finalizată în 2007.

După încheierea celui de-al doilea mandat în 2004, Iliescu s-a retras din politică. Și-a petrecut cea mai mare parte a timpului citind și scriind și făcea declarații la ocazii speciale, încercând intermitent să-și reîmprospăteze imaginea.

“O astfel de ocazie a fost un dialog de trei zile în august 2003 cu Vladimir Tismăneanu – coautor al acestui articol. În timpul discuțiilor, Iliescu a recunoscut că a făcut câteva „greșeli”, deși a exprimat foarte puține regrete. El a susținut că în 1990 nu exista nicio modalitate de a evita utilizarea violenței împotriva civililor. Însă, când a fost întrebat cum a evaluat bilanțul comunismului în secolul XX, a răspuns în mod surprinzător: „La nivel global negativ”.

A fost unul dintre puținele momente în care liderul român a părut să realizeze public că toată viața a servit o himeră”.

Politico mai spune că la vestea morții lui Iliescu, noul președinte ales al României, și-a transmis condoleanțe, împreună cu un mesaj despre primul președinte ales democratic al României: „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, figura centrală a tranziției din anii 1990. Este obligația noastră să clarificăm marile probleme ale epocii, pentru a merge mai departe în mod responsabil.”

“Declarația lui Dan evidențiază cât de divizați sunt românii în ceea ce privește moștenirea lui Iliescu. La bine și la rău, el le-a influențat istoria și le-a schimbat viața. Dar un lucru este sigur: în 1990, nu exista niciun imperativ real care să-l oblige să organizeze astfel de atacuri devastatoare împotriva civililor neînarmați. Și, deși guvernul român a declarat ziua de 7 august zi de doliu, trauma domniei lui Iliescu rămâne. Rănile sunt încă deschise”.

