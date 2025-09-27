Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit despre care vor avea loc mâine în Republica Moldova.

Mesajul lui Moșteanu

„Republica Moldova își alege mâine Parlamentul. Dincolo de a fi un simplu exercițiu democratic, ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democrație, libertate și Europa”, a scris Ionuț Moșteanu, pe pagina de Facebook.

„În ultimele săptămâni am văzut în investigații de presă aceleași tehnici de manual: bani murdari aruncați pentru influență, rețele de propagandă care seamănă neîncredere, presiune cibernetică și intoxicare informațională. Ținta este delegitimarea procesului democratic și obosirea societății. Kremlinul mizează pe haos”, a adăugat Ministrul Apărării.

„Aceeași linie de securitate”

Ionuț Moșteanu spune că „o democrație se apără prin vigilența fiecăruia, prin adevăr verificat, prin reguli respectate și prin refuzul fiecăruia de a-și vinde valorile sau votul”.

„România și Republica Moldova împart aceeași linie de securitate, iar războiul hibrid nu se oprește la Prut. Securitatea se construiește împreună cu vecinii și prietenii noștri”, adaugă el.

Acesta susține că „democrația înseamnă să poți alege liber, iar frica, minciuna sau banii murdari nu trebuie să hotărască în locul oamenilor”.

Șansa la un viitor mai bun

Ministrul consideră că șansa la un viitor mai bun pentru Republica Moldova o reprezintă rămânerea pe calea europeană.

„Democrația înseamnă să poți alege liber, iar frica, minciuna sau banii murdari nu trebuie să hotărască în locul oamenilor. Pentru Republica Moldova, rămânerea pe calea europeană înseamnă pace, înseamnă drepturi respectate și șansa la un viitor mai bun. Alegerea e între subordonarea dorită de Kremlin și stabilitatea oferită de Europa. Miza e mare. Fiecare vot contează. Așa că îi îndemn pe toți cetățenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, să meargă mâine să își exprime opțiunea la urne!”, a încheiat ministrul.