B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ionuț Moșteanu, despre alegerile din Republica Moldova: „Ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”

Ionuț Moșteanu, despre alegerile din Republica Moldova: „Ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”

Selen Osmanoglu
27 sept. 2025, 14:30
Ionuț Moșteanu, despre alegerile din Republica Moldova: „Ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”
Deputatul Ionuț Moșteanu, vicepreședinte USR și purtător de cuvânt al partidului. Sursa foto: usr.ro
Cuprins
  1. Mesajul lui Moșteanu
  2. „Aceeași linie de securitate”
  3. Șansa la un viitor mai bun

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit despre alegerile parlamentare care vor avea loc mâine în Republica Moldova.

Mesajul lui Moșteanu

„Republica Moldova își alege mâine Parlamentul. Dincolo de a fi un simplu exercițiu democratic, ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democrație, libertate și Europa”, a scris Ionuț Moșteanu, pe pagina de Facebook.

„În ultimele săptămâni am văzut în investigații de presă aceleași tehnici de manual: bani murdari aruncați pentru influență, rețele de propagandă care seamănă neîncredere, presiune cibernetică și intoxicare informațională. Ținta este delegitimarea procesului democratic și obosirea societății. Kremlinul mizează pe haos”, a adăugat Ministrul Apărării.

„Aceeași linie de securitate”

Ionuț Moșteanu spune că „o democrație se apără prin vigilența fiecăruia, prin adevăr verificat, prin reguli respectate și prin refuzul fiecăruia de a-și vinde valorile sau votul”.

„România și Republica Moldova împart aceeași linie de securitate, iar războiul hibrid nu se oprește la Prut. Securitatea se construiește împreună cu vecinii și prietenii noștri”, adaugă el.

Acesta susține că „democrația înseamnă să poți alege liber, iar frica, minciuna sau banii murdari nu trebuie să hotărască în locul oamenilor”.

Șansa la un viitor mai bun

Ministrul consideră că șansa la un viitor mai bun pentru Republica Moldova o reprezintă rămânerea pe calea europeană.

„Democrația înseamnă să poți alege liber, iar frica, minciuna sau banii murdari nu trebuie să hotărască în locul oamenilor. Pentru Republica Moldova, rămânerea pe calea europeană înseamnă pace, înseamnă drepturi respectate și șansa la un viitor mai bun. Alegerea e între subordonarea dorită de Kremlin și stabilitatea oferită de Europa. Miza e mare. Fiecare vot contează. Așa că îi îndemn pe toți cetățenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, să meargă mâine să își exprime opțiunea la urne!”, a încheiat ministrul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Gheorghe Falcă, îndemn la vot înaintea alegerilor din R. Moldova: Europa înseamnă siguranță și investiții, Rusia înseamnă război și sărăcie. România este alături de voi
Politică
Gheorghe Falcă, îndemn la vot înaintea alegerilor din R. Moldova: Europa înseamnă siguranță și investiții, Rusia înseamnă război și sărăcie. România este alături de voi
Nicușor Dan cere Guvernului măsuri urgente după tragedia de la spitalul din Iași: „În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”
Politică
Nicușor Dan cere Guvernului măsuri urgente după tragedia de la spitalul din Iași: „În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”
Traian Băsescu, despre tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde 6 copii au murit: „Avem ce am vrut, vechiul sistem rămas fără control, fără exigență asupra activității medicale în spitale”
Politică
Traian Băsescu, despre tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde 6 copii au murit: „Avem ce am vrut, vechiul sistem rămas fără control, fără exigență asupra activității medicale în spitale”
Rectificarea bugetară intră în linie dreaptă: Nazare confirmă publicarea proiectului săptămâna viitoare
Politică
Rectificarea bugetară intră în linie dreaptă: Nazare confirmă publicarea proiectului săptămâna viitoare
Șoșoacă, replică pentru procurorii care o anchetează: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet!”
Politică
Șoșoacă, replică pentru procurorii care o anchetează: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet!”
Oana Țoiu: „Suntem într-un moment cât se poate de complicat și de altfel periculos” / „Miza noastră comună rămâne foarte clar pacea”
Politică
Oana Țoiu: „Suntem într-un moment cât se poate de complicat și de altfel periculos” / „Miza noastră comună rămâne foarte clar pacea”
Consilierul economic al lui Nicușor Dan: „Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți” / „Lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea”
Politică
Consilierul economic al lui Nicușor Dan: „Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți” / „Lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea”
Nicușor Dan, despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru: „Este o chestiune personală”. Când va face șeful statului nunta
Politică
Nicușor Dan, despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru: „Este o chestiune personală”. Când va face șeful statului nunta
Nicușor Dan: „Am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în zona economică”. Ce spune despre noul șef al Serviciului
Politică
Nicușor Dan: „Am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în zona economică”. Ce spune despre noul șef al Serviciului
Președintele Nicușor Dan: „Prețul energiei este prea mare” / „ANRE nu-și face treaba”
Politică
Președintele Nicușor Dan: „Prețul energiei este prea mare” / „ANRE nu-și face treaba”
Ultima oră
16:47 - Infractorii cibernetici clonează OLX și ePantofi pentru a pune mâna pe banii cumpărătorilor
16:33 - Gheorghe Falcă, îndemn la vot înaintea alegerilor din R. Moldova: Europa înseamnă siguranță și investiții, Rusia înseamnă război și sărăcie. România este alături de voi
15:56 - Cătălin Zmărăndescu, despre religia sa: „Nu mă clatin, nu mă las tulburat și nu mă interesează alte învățături”
15:23 - Răzvan Exarhu, despre debutul său în radio: „Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”
14:54 - Alexandru Rafila, despre tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi: „Sunt deosebit de trist și îmi exprim compasiunea pentru părinții care și-au pierdut copiii”
13:58 - Președintele Sindicatului Național Finanțe Publice: „Încercăm să ne așezăm la masa discuțiilor”
13:27 - Europa: Renault și Audi, depășiți de producătorii auto chinezi. Iată ce arată cifrele
12:36 - Nicușor Dan va participa luni la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan
12:10 - Alexandru Rogobete, vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”
11:50 - Iancu Guda cere concedieri forțate: „Trebuie neapărat să reducem risipa din sectorul public”