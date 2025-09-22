Zeci de persoane au fost reținute la Chișinău, sub acuzația că intenționau să pună în practică o amplă operațiune de dezinformare, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Cine sunt persoanele arestate în Republica Moldova

Dezinformarea online care vizează discreditarea guvernului pro-european al Republicii Moldova se intensifică înaintea alegerilor parlamentare critice din 28 septembrie.

Autoritățile din Republica Moldova au declarat că au efectuat 250 de raiduri și au reținut zeci de persoane luni, în cadrul unei anchete privind un presupus plan susținut de Rusia de a incita la „revolte în masă” și de a destabiliza țara în perioada premergătoare alegerilor parlamentare critice.

Raidurile au vizat peste 100 de persoane și au avut loc în mai multe localități din țară, a declarat poliția.

Șaptezeci și patru de persoane au fost reținute pentru până la 72 de ore, a declarat Victor Furtuna, procurorul-șef din Republica Moldova din cadrul Oficiului pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazurilor Speciale, potrivit .

Poliția din Republica Moldova a declarat că complotul tulburărilor a fost „coordonat din Federația Rusă, prin intermediul unor elemente criminale”.

Furtuna a declarat că majoritatea suspecților „au călătorit sistematic” în Serbia, unde au primit instruire și că aveau vârste cuprinse între 19 și 45 de ani.

Moldovenii vor vota duminică pentru a alege noua legislatură cu 101 locuri, într-un scrutin pe care mulți îl consideră o alegere între continuarea drumului țării către aderarea la Uniunea Europeană sau legături mai strânse cu Rusia.

Cum se desfășoară dezinformarea

Dezinformarea online vizează discreditarea guvernului pro-european al Republicii Moldova în perioada premergătoare votului.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Partidul său de Acțiune și Solidaritate (PAS) speră să rămână la putere și să mențină Republica Moldova – care este flancată de România la vest și Ucraina la est – pe calea spre aderarea la Uniunea Europeană (UE).

Însă buletinele de vot din țară au fost în mod tradițional ținta unor campanii intense de dezinformare și destabilizare, inclusiv scheme de cumpărare de voturi și luare de mită.

Aceasta înseamnă că Republica Moldova a fost prinsă în focul încrucișat al unui război informațional care pune apartenența la UE cu o aliniere mai strânsă cu Rusia.

Pro-europenii se tem că tehnicile de război hibrid ale Kremlinului ar putea denatura votul.

O sofisticată campanie de dezinformare pro-rusă, supranumită Matrioșka, și-a intensificat eforturile de a răspândi propagandă în Republica Moldova. Conform unui studiu, aceasta își propune să discrediteze guvernul său pro-Uniunea Europeană în contextul alegerilor parlamentare.

Instrumentul de transparență NewsGuard a declarat că operațiunea a promovat afirmații false conform cărora președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a delapidat 24 de milioane de dolari (20 de milioane de euro) și că este dependentă de „droguri psihotrope”.

A precizat că o singură campanie a vizat Republica Moldova cu 39 de știri inventate în trei luni de la convocarea alegerilor din aprilie anul acesta, comparativ cu zero în anul precedent.

Campania Matrioșka este o operațiune coordonată pro-rusă, cunoscută printre verificatorii de informații pentru răspândirea de știri false în stilul instituțiilor media legitime.

Iar după alegerile prezidențiale de anul trecut, Maia Sandu a denunțat ceea ce a numit un „atac la adresa democrației și libertății”, spunând că grupurile criminale au cumpărat voturile cetățenilor moldoveni înainte de un referendum privind includerea în constituție a cererii de aderare la UE.

Ce a transmis Maia Sandu

Maia Sandu că „entitățile criminale” aveau scopul de a cumpăra 300.000 de voturi și că „instituțiile statului au documentat 150.000 de persoane plătite pentru a vota”, deoarece sistemul judiciar nu a reușit să facă suficient pentru a preveni furtul de voturi și corupția.

Maia Sandu mai transmite că Rusia nu acționează singură ci cu ajutorul unor complici din interiorul țării. Este vorba despre oameni care au demonstrat că pentru bani pot fi corupți și nu au nici o limită.

„Rusia nu acţionează singură. Kremlinul are complici în Moldova, oameni care au demonstrat de multe ori în trecut că pentru bani îşi vând şi ţara. Ei nu au ţară, ei au doar stăpâni. Ei nu cred în Rusia sau în Europa. Ei cred doar în bani. Ei vor o Moldovă slabă, o justiţie coruptă care să nu le ceară socoteală nici pentru corupţie, nici pentru trădare de patrie”, a insistat lidera de la Chişinău.