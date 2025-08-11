B1 Inregistrari!
Ionuț Moșteanu, despre corveta militară cumpărată din Turcia. Care sunt avantajele achiziției (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, despre corveta militară cumpărată din Turcia. Care sunt avantajele achiziției (VIDEO)

Adrian Teampău
11 aug. 2025, 22:42
Ionuț Moșteanu, despre corveta militară cumpărată din Turcia. Care sunt avantajele achiziției (VIDEO)
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Ionuț Moșteanu / Facebook

Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, a explicat procedura după care a fost achiziționată corveta militară din Turcia. Potrivit spuselor sale, marele avantaj este acela că nava este „la cheie” și poate fi pusă în funcțiune imediat.

Cuprins:

  • Care este avantajul achiziției corvetei turcești
  • Ce spune Moșteanu despre producția de armanent
  • Moșteanu, despre achizițiile de armament

Care este avantajul achiziției corvetei turcești

Ministrul Apărării a explicat, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, că avantajul achiziției corvetei turcești este acela că poate fi predată imediat. Ionuț Moșteanu a declarat că în prezent, astfel de achiziții sunt rare, din cauza războiului din Ucraina.

„Înzestrarea armatei se face după un plan multianual, cu bătaie lungă și agreat cu partenerii NATO. Ideea că luăm una sau alta, nu se decide de mâine până poimâine, într-un birou. Nu vine un ministru sau se schimbă un ministru și zice: gata nu mai luăm d-alea, nu mai luăm din celelalte. Decizia a fost luată înainte, iar acum este trimisă către Parlament, că este peste 100 de milioane. Chiar a trecut prin guvern acum o săptămână… două săptămâni. Cum se întrunește parlamentul cerem aprobarea. Discuțiile preliminare au fost efectuate de cei din minister cu turcii”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Potrivit spuselor sale, foarte multe țări vor să achiziționeze echipament militar, însă producătorii de armanent nu au capacitatea de a-l livra imediat. Moșteanu a declarat că a început o goană după echipamente militare.

„Cel mai important este că este gata, la cheie. Pentru orice echipament militar, în momentul acesta, e un lucru aproape unic. Nu există produse pe raft să zici că mai vreau și eu trei rachete. Vrei trei rachete, dă un avans și vorbim peste doi sau trei ani. Cam așa se pune problema în momentul acesta, de când cu războiul în Ucraina. Până acum toată lumea a stat relaxată, inclusiv România, pe partea de înzestrare. Și apoi au înțeles cu toții cât de important este să se echipeze pentru apărare și a început o goană pentru echipamente militare”, a mai spus ministrul Apărării.

Ce spune Moșteanu despre producția de armanent

Ministrul Apărării a precizat că producția de armament modern nu poate fi crescută imediat deoarece echipamentele implică tehnologie de înaltă tehnologie.

„Furnizorii, producătorii nu au putut să scaleze producția atât de rapid, să crească producția. Făceam 100 de tancuri, acum facem 500. Sunt echipamente care înglobează tehnică de vârf și o precizie inginerească de vârf. Nu poți să crești atât de repede viteza de livrare la echipamente militare și asta a creat niște efecte, unul fiind că se așteaptă”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

Referitor la corveta achiziționată, Moșteanu a precizat că toate dotările și echipamentele sale, inclusiv armanentul, este interoperabil cu sistemele NATO.

„Aceasta (corveta) este gata, are o echipare standard. Toate echipamentele sunt interoperabile NATO, echipamentele, armamentul care este pe corvetă este NATO. Armata Română va echipa această corvetă cu niște sisteme de rachete care vor fi comune forțelor navale pe toate platformele pentru a avea o economie de scară și o interoperabilitate”, a mai spus Moșteanu.

Moșteanu, despre achizițiile de armament

Ministrul Apărării a făcut referire la procedurile de achiziție pentru armament. El a precizat că există mai multe proceduri, între care acordurile între guverne. În baza unor asemenea acorduri se fac achizițiile militare din SUA și din Turcia. Există, însă, a spus Moșteanu, și licitații la care participă mai mulți producători.

„Avem o legislație foarte clară pe achiziții. Cu SUA facem achiziții guvern la guvern. Cu Turcia este tot cu guvernul turc. Există licitații la care participă mai mulți producători. Corveta este guvern la guvern pentru că nu sunt zece corvete disponibile”, a spus Ionuț Moșteanu.

Ministrul a precizat că intenția statului român de a achiziționa corvete pentru Forțele Navale este mai veche. El a amintit de licitația anulată, din trecut.

„Aceasta este o inițiativă mai veche. A fost o licitație eșuată în final din mai multe motive… Armata Română, Forțele Navale Române au nevoie de echipamente, iar în momentul de față este un echipament absolut necesar”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

