Irineu Darău s-a trezit cu postări date jos de BEC: „Am fost la Curtea de Apel” / Ce a spus despre conflictul din USR (VIDEO)

Senatorul Irineu Darău, lider în USR, crede că disputa din partid aflată acum pe rolul Curții de Apel București (CAB) își va găsi până la urmă o rezolvare la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), deoarece partea nemulțumită sigur va face recurs.

Acesta a punctat că strategia electorală a USR e decisă de Comitetul Politic al partidului, iar acest for pentru susținerea lui Nicușor Dan, nu a Elenei Lasconi, la prezidențiale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Amintim că Justiția urmează să decidă dacă USR va putea să-i facă sau nu campanie lui Nicușor Dan. Elena Lasconi spune că nu și partidului la prezidențiale, Biroul Electoral Central (BEC) , deoarece fondurile de campanie nu pot fi transferate de la un candidat la altul, iar ceilalți lideri USR insistă că partidul trebuie să-i facă lui Dan campanie, pe motiv că el are cele mai multe șanse în competiția electorală.

Darău, pus de BEC să-și șteargă postări de pe Facebook.

„Am fost și ca cetățean la Curtea de Apel, în primul rând legat de mine, că am trei decizii de BEC să-mi dea trei , în calitate de senator. (Am postat) în favoarea lui Nicușor Dan, respectând toate regulile. Vom vedea cum se va termina. Ce am susținut azi e că în niciun caz unui senator nu i se poate îngrădi dreptul la exprimare, nu i se poate impune un mandat imperativ și astea sunt lucruri garantate de Constituție”, a declarat senatorul USR.

Darău: În USR, președintele partidului nu poate face orice

Cât despre conflictul din USR, dintre președinta Elena Lasconi și ceilalți lideri, Darău a spus că „USR nu e un partid de lider și în care președintele face orice. E un partid în care Congresul alege Biroul Național cu 25 de membri, Birou Național care gestionează executiv partidul și ia decizii prin vot. Avem tot felul de mecanisme, referendum intern, Comitet Politic, putem convoca BN sau Comitet Politic”.

El s-a referit apoi la Lasconi cu expresia „aproape fost președinte de partid”.

„Nu se poate aplica nici pe statutul USR, nici pe lege, că USR nu are voie să aibă o strategie electorală dacă trebuie schimbată de la zi la zi, iar forul care o decide e Comitetul Politic. Așa e în statutul USR”, a continuat senatorul.

Irineu Darău a precizat apoi că în Comitetul Politic sunt 300 de oameni, toți cu funcții în statul român, iar acesta a decis recent care e strategia electorală a partidului.