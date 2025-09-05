George Rîpă susține că, din informaţiile sale, „există la Cotroceni ideea formării unui partid politic care să aibă o abordare mai populară”. Analistul politic a atras apoi atenția că există pericolul ca toate acțiunile președintelui Nicușor Dan să fie direcționate spre unicul scop de a câștiga al doilea mandat. Rîpă a mai vorbit despre activitatea Guvernului Bolojan și ce șanse ar fi să existe un guvern PSD-AUR.

Cuprins

Își va face Nicușor Dan partid?

Ce spune George Rîpă despre funcționarea Guvernului Bolojan

Sunt șanse pentru un guvern PSD-AUR?

Își va face Nicușor Dan partid?

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan își va face partid, George Rîpă a răspuns: „Din informaţiile mele, există la Cotroceni ideea formării unui partid politic care să aibă o abordare mai populară, adică ceva între PPE şi ECR, adică între popularii europeni şi conservatori & reformiştii europeni. Nu văd însă lângă Nicuşor Dan figuri care să poată fi credibile cu un astfel de mesaj. Să nu se trezească ca muncitorul ăla care lucra la fabrica de tancuri şi tot fura câte o piesă, cu gândul să-i facă copilului acasă o bicicletă. Când s-a apucat să monteze piesele, tot un tanc i-a ieşit”.

„Or, Nicuşor Dan are alături de el personaje politice mai degrabă din zona liberală de stânga, din zona progresistă. Nici el, ca om politic, nu a fost vreodată identificat cu vreo zonă populară, conservatoare, de liberalism clasic. Există deci riscul ca încercând să facă un partid popular să iasă tot un USR / Reper sau alte formule care nu au nicio legătură cu dreapta, cu liberalismul clasic, cu conservatorismul.

Evident, există şi opţiunea ca la formarea acestui partid să se implice instituţii ale statului român, dar atunci riscul e să te trezeşti cu APR-uri sau UNPR-uri. Şi iar nu e bine”, a mai explicat Rîpă, într-un interviu pentru

George Rîpă a mai afirmat că nu vede ca președintele Nicușor Dan să aibă vreo strategie în ce privește politica externă a României: „Se vede că preşedintele nu are nicio expertiză şi nici experienţă pe zona de politică externă. Puţinele ieşiri publice pe această temă îmi dau senzaţia că a păstrat sistemul impus de Klaus Iohannis – informări de la MAE şi de la serviciile de informaţii. De aceea, nu vom vedea prea curând idei, inovări, în politică externă”.

Acesta a mai susținut că Nicușor Dan practic a trădat mesajul reformator din campanie, .

„E interesant de văzut dacă Nicuşor Dan va continua să păstreze distanţa faţă de Guvern. Deja acţionează în direcţia obţinerii celui de-al doilea mandat, iar pericolul este ca mai toate gesturile sale să fie subordonate acestui scop. Tocmai de aceea există riscul ca în această perioadă să mai vedem gesturi precum apărarea privilegiilor magistraţilor, ceea ce reprezintă o trădare a mesajului reformator cu care a câştigat alegerile. Tocmai de aceea, există şi un risc pentru Nicuşor Dan, acela de a-şi pierde susţinerea zonelor din societate care l-au trimis la Cotroceni.

Nicuşor Dan trebuie să înţeleagă încă de acum că pericolul la următoarele alegeri prezidenţiale pentru el nu vine de la zona aşa-zis suveranistă ci de la propriul electorat. Fix pe această zonă, pro-occidentală, poate veni un candidat mai credibil dacă el nu se ridică la înălţimea aşteptărilor”, a mai declarat George Rîpă.

Ce spune George Rîpă despre funcționarea Guvernului Bolojan

De asemenea, întrebat de Epoch Times România cât ar putea rezista Guvernul Bolojan, analistul politic a răspuns: „Aici e greu de făcut o estimare, depinde de mai mulţi factori, de preşedinte, de modul cum se va impune, dar şi de ce îşi va dori, de partide, de modul în care se face reforma. Cred că actuala majoritate se va păstra până cu un an înainte de alegerile parlamentare la termen”.

În opinia sa, premierul Ilie Bolojan (PNL) va încerca în continuare să impună anumite reforme, PSD va continua să încerce să le amâne sau , USR vor face și pe viitor acțiuni de imagine, iar UDMR, ca de obicei, va mima susținerea reformelor, dar, de fapt, va fi alături de PSD.

George Rîpă a amintit apoi că în prima parte a anului 2027 e programată rotativa premierilor și în fruntea Guvernului ar putea ajunge Sorin Grindeanu (PSD): „Va fi momentul în care, după un oarecare echilibrare a bugetului, vor bubui din nou cheltuielile”.

Sunt șanse pentru un guvern PSD-AUR?

George Rîpă a mai afirmat că, probabil, în anul de dinaintea alegerilor parlamentare vom avea un guvern minoritar, dar nu vede posibil un guvern PSD-AUR: „Un astfel de guvern ar fi incapabil să se finanţeze de pe pieţele internaţionale, (…) ar trimite ţara în incapacitate de plată în mai puţin de 8 luni”.