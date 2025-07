Ivan, explicații suplimentare despre decizia de a renunța la 20% din salariu, după ce Bolojan a numit „populiste” astfel de gesturi (VIDEO)

Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, a venit cu explicații suplimentare despre decizia sa de la 20% din salariu, după ce premierul Ilie Bolojan (PNL) a catalogat ca fiind „populiste” astfel de gesturi.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Bolojan consideră că e populist gestul de a renunța la parte din salariu

Ilie Bolojan a fost întrebat în conferința de presă de vineri dacă va da curs vicepremierului Dragoș Anastasiu ca șefii instituțiilor publice să accepte voluntar o reducere a indemnizațiilor și salariilor. La auzul întrebării, Bolojan a avut un moment de tăcere, apoi : „Cei care mă ştiu, ştiu că nu fac gesturi populiste”.

Ivan explică de ce a renunțat la 20% din salariu

„A fost un gest normal, în condițiile în care eu le-am cerut tuturor celor din subordinea mea să facă același gest, neavând încă legislație în România care să ne permită să facem aceste lucruri. (…) Pentru a modifica și a face anumite reglaje referitoare la indemnizații avem nevoie de câte câteva luni și putem să influențăm jaloane din PNRR, care ar aduce automat o penalizare asupra fondurilor europene care vin în România.

Nu putem să mă hazardez să spun că voi face ceva în timp scurt, fără să am baza legală. Așa că, până atunci, am avut o discuție și cu colegii din subordine și am luat eu primul această decizie de face acel virament de 20% din venitul pe care-l am ca ministru înapoi într-un cont de trezorerie special cu această destinație, urmând să-i invit pe toți colegii să facă la fel.

Deja șeful de la Nuclearelectrica a făcut-o, de la Hidroelectrica a făcut-o cei de la Romgaz m-au anunțat că o s-o facă și sunt mai mulți colegi care o s-o facă în perioada următoare”, a declarat Bogdan Ivan.

Întrebat dacă și premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să facă acest gest, Ivan a spus că nu e problema lui și că fiecare adult e liber să facă ce vrea legat de veniturile proprii.