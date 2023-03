Kelemen Hunor: „Cred că până la finalul lunii vom avea reforma pensiilor speciale” / Liderul UDMR critică modul în care se pensionează magistrații: „Și un neurochirurg are presiune și nu iese la pensie la 50 de ani” (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat luni, pentru B1 TV, că probabil până la finele acestei luni proiectul de reformă a pensiilor speciale va fi gata. Liderul UDMR a susținut că nu i se pare normal ca pensia să fie mai mare ca salariul sau ca magistrații să iasă la pensie la 50 de ani, pe când un neurochirurg, supus unei presiuni profesionale cel puțin la fel de mare, să lucreze până la 65.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Kelemen Hunor, despre reforma pensiilor speciale

„Eu nu văd o problemă la tranșa a doua (din PNRR) și cu pensiile speciale, cred că până la finalul lunii martie vom avea o formă finală a legii. Avem un grup de lucru, și de la noi sunt doi specialiștim și de la celelalte partidele, vor veni în coaliție și, pe baza raportului Băncii Mondiale și pe baza direcției date de coaliție, sunt convins că lucrurile până la termenul asumat de România vor fi rezolvate.

N-o să facem un lucru care nu corespunde principiilor din Constituție. Eu plec de fiecare dată de la un principiu sănătos: contributivitatea. Apoi poți să mergi pe diferite variante dacă pentru cei care sunt în serviciul public vrei să dai ceva în plus”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a enumerat apoi lucrurile pe care nu le consideră în regulă acum: „Aici avem o problemă: nu poate să fie pensia mai mare decât salariul. Este exclus! Din punctul meu de vedere, nu e bine să ieși la pensie de 50 de ani și să primești pensia de serviciu. Poți să primești pensia de seviciu dacă ai ieșit mai devreme la pensie, dar după ce ajungi la vârsta de pensionare normală sau valabilă pentru toată lumea. Și eu pot să ies la 60 de ani dacă am anii corespunzători, dar primesc o penalizare până la 65 de ani. Asta trebuie să fie valabil și pentru judecători, procurori, polițiști și pentru toți cei care pot acum să se pensioneze… Eu spun care e punctul meu de vedere”.

Kelemen Hunor a insistat apoi că grupul de lucru pregătește o lege care să și treacă de filtrul CCR: „Acum specialiștii discută, vom vedea soluția, dar va fi una perfect constituțională. Acest lucru trebuie să-l înțeleagă toată lumea: Nu vrem să adoptăm o lege care apoi pică la CCRn fiindcă nu vrem și nu ne putem juca cu acest subiect nu doar din cauza banilor europeni, ci pur și simplu în ultimii zece ani s-a creat așa din subiectul ăsta o chestie foarte mare și parcă nu se poate rezolva și nu dorește nimeni să rezolve”.

Kelemen Hunor critică modul în care se pensionează magistrații

Întrebat despre pentru care or despre presiunile ce s-au pus pe ei pentru , Kelemen Hunor a răspuns: „Trebuie să recunoaștem că sunt segmente profesionale din societate care au o capacitate de presiune foarte mare, vrei, nu vrei, că s-au creat din ’97-’98 pentru ei niște beneficii mult… mult… mai solide decât ar fi trebuit spunând: ”independența justiției….”. Da, independența magistraților e un lucru la care trebuie să ținem cu toții, dar trebuie să vezi că și un neurochirurg are presiune și nu iese la pensie la 50 de ani. Nu cred că pe un procuror sau judecător vine o presiune mai mare decât pe un neurochirurg. Și învățătorii care lucrează pentru viitor sau nu lucrează pentru viitor trebuie pătiți, că soarta noastră e în mâna lor. Eu nu văd de ce trebuie să acceptăm această pensionare anticipată la 50 de ani. OK, poate nu la 65 de ani, poate la 60, dar de ce la 50? Experiența lor e absolut necesară pentru societate”.