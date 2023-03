Kelemen Hunor: „Nu văd niciun motiv să nu se întâmple rotativa. Ce scuze ar inventa cineva să nu se facă?” / Despre faptul că Eduard Novak și-ar fi premiat tatăl cu 112.000 de euro: „Moral, eu n-aș fi făcut așa ceva și i-am spus și lui” (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat luni, pentru B1 TV, că, în opinia sa, rotativa guvernamentală se va produce în primele zile ale lunii iunie și nici nu vede cine și ce scuză ar inventa ca aceasta să nu mai aibă loc. El a mai precizat că procesul nu ar trebui să dureze mai mult de patru zile, deoarece pașii sunt simpli.

Kelemen Hunor a vorbit și despre acuzațiile ce-i sunt aduse lui Eduard Novak, ministrul UDMR al Sportului, punctând că nu s-a discutat despre remanierea acestuia.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Kelemen Hunor nu vede niciun motiv să nu se facă rotativa guvernamentală

„Nu văd niciun motiv să nu se întâmple ( ) și care ar fi scuza că nu se întâmple? Există , acordul se pune în aplicare undeva până la sfârșitul sesiunii parlamentare, undeva în primele zile din iunie. Și se va face, nu văd niciun motiv și ce scuze ar inventa cineva ? Nu-și permite nici PSD să nu se facă, nici PNL. Eu cred că se va face. Sigur, interesul e foarte mare că e ceva fără precedent în România și de acea lumea e foarte interesată de subiect și speculează acest subiect indiferent că e vorba de PSD, de PNL sau chiar de noi, de UDMR”, a declarat Kelemen Hunor.

El a insistat că UDMR nu e parte din ecuația rotativei și refuză ca Uniunea să fie trasă în aceste discuții: „Și noi trebuie să mergem la vot, la audieri, trebuie un program de guvernare. Pentru noi nu trebuie nicio negociere, nici măcar pentru PSD și PNL n-ar trebui nicio negociere. că lucrurile sunt stabilite în acel protocol semnat de cele două partide. Sigur, dacă ei doresc, se poate discuta. Dar cum noi nu am fost parte a protocolului pentru că nu dăm premierul nici măcar pentru trei luni și de aceea nici nu am semnat protocolul – știam de discuții, am participat la negocieri între colegii noștri – și nici acum nu mă bag și nu accept să fiu împins în acest schimb între PNL și PSD”.

„Eu cred că trebuie să se facă această rocadă și cred că se face în câteva zile că procedura e simplă: premierul depune mandatul, înseamnă că e demis Cabinetul, se numește un premier interimar pentru câteva zile, consultări cu partidele cum scrie în Constituție, nominalizarea unui premier din parte majorității și în trei – patru zile este în Parlament cu noul program de guvernare și cu lista de guvern (de miniștri)”, a continuat președintele UDMR.

Kelemen Hunor, despre speculațiile că PSD și PNL vor Ministerul Dezvoltării

Despre zvonurile că și PNL și PSD vor Ministerul Dezvoltării, acum aflat la UDMR, acesta a spus: „Eu discut cu președinții celor două partide, nu discut cu cei care au idei sau bârfesc pe la colțuri, și am discutat, ei nu au astfel de intenție și nu cred că ar fi benefic pentru cineva în acest moment. Întrebare: aveți ceva de reproșat lui Cseke la Ministerul Dezvoltării? Am întrebat și nu există, deci nu avem ce discuta. Sigur, eu nu pot să opresc formatorii de opinie și unii politicieni să speculeze, nu am instrumente, dar eu vă spun că acum luxrurile sunt clare din punctul nostru de vedere: rocada se face cum e trecut în protocol și dacă unii doresc între PNL și PSD să existe alte discuții, se poate, nimeni nu-i oprește”.

Kelemen Hunor spune că nu s-a discutat despre remanierea lui Eduard Novak

Legat de ministrului UDMR al Sportului, Eduard Novak, Kelemen Hunor a afirmat: „Acolo sunt niște structuri extrem de rigide de 32 de ani legat de relația între federații și minister. Trebuie să vedem cam se s-a întâmplat în perioada de 30 de ani. ”Dă-ne banii, luptă-te pentru bani, dar să nu ne întrebi de rezultate””. Kelemen a ținut apoi să amintească de numărul tot mai mic de medalii obținute de sportivii români la jocurile olimpice, fapt ce indică performanța tot mai scăzută și că ceva nu merge și trebuie schimbat.

Cât despre acuzația că Eduard Novak și-ar fi premiat tatăl, Karoly Novak, cu 112.000 de euro, Kelemen Hunor a afirmat: „Aici aveți dreptate, din punct de vedere legal sunt convins că lucrurile stau așa cum scrie în lege. Moral, eu n-aș fi făcut așa ceva și i-am spus și lui Novak”.

Liderul UDMR a mai precizat că nu există o discuție privind remanierea lui Eduard Novak.