Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că nu susține modificările propuse în Guvern la Pilonul 2 de pensii.

Cuprins

Ce spune Kelemen Hunor despre modificările la Pilonul 2 de pensii

Care sunt schimbările vizate de Guvern

Ce spune Kelemen Hunor despre modificările la Pilonul 2 de pensii

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus vineri că statul nu poate spune unui om cum să îşi folosească banii, iar pensia privată este „economisirea cetăţeanului” şi doar el decide cum dispune de suma depusă.

„Statul nu poate spune unui om cum să îşi folosească banii! Pensia privată este economisirea cetăţeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituţiile statului nu pot stabili reguli în această privinţă”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

El a adăugat că în coaliţia de guvernare nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare în acest domeniu, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetăţenilor care contribuie la fondurile private de pensii, potrivit .

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a declarat la Palatul Victoria că proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de guvern, iar acesta prevede două forme de extracţie de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului. Oamenii nu mai pot retrage toți banii deodată, ci maximum o tranșă de 25%.

Care sunt schimbările vizate de Guvern

“Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar și prioritar, având ca scop completarea cadrului legal aplicabil pensiilor private prin crearea bazei de funcționare a fazei de plată a pensiilor și a condițiilor pentru operaționalizare a sa”, a precizat șeful ASF, Alexandru Petrescu.

Guvernul în primă lectură proiectul de lege care va reglementa plata pensiilor private, la 17 ani de la înființarea Pilonului II. Noua lege ar urma să înlocuiască actualul sistem provizoriu.

Petrescu a mai afirmat că în nicio țară europeană nu este permisă retragerea integrală a banilor din fondurile de pensii private. Totuși, a precizat că există excepții pentru persoanele care nu îndeplinesc anumite stagii minime de cotizare.

„Mecanismul este construit pe două forme de extracție a pensiei private: pensia de tip retragere programată care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului cumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata de viață a participantului. În completare acestor două forme de plată este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene”, șeful ASF, Alexandru Petrescu.