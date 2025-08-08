B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)

Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)

George Lupu
08 aug. 2025, 14:18
Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)
Inquam Photos / George Călin

Peste 8,3 milioane de români care contribuie la pensii private obligatorii (Pilonul II) nu vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată dintr-o dată, după obținerea deciziei de pensionare, așa cum este posibil în prezent.

Cuprins

  • Schimbări la pilonul 2 de pensii
  • Precizări despre sistemul de pensii private obligatorii
  • Cum a evoluat sistemul 2 de pensii în România
  • Cum vei încasa pensia privată, dacă legea intră în vigoare
  • Proiectul, criticat dur

Schimbări la pilonul 2 de pensii

Un proiect de lege dezbătut vineri în ședința de Guvern prevede că va putea fi retrasă imediat doar o parte – cel mult 25% din sumă –, restul urmând să fie plătit sub formă de pensie lunară, pe întreaga durată de viață a beneficiarului.

Proiectul de lege a fost amânat o săptămână pentru consultări extinse, potrivit unor surse guvernamentale citate de Hotnews.

În proiect se prevede o excepție: dacă suma acumulată în cont este mai mică decât echivalentul a 12 indemnizații sociale pentru pensionarii din sistemul public (15.372 de lei la finalul anului trecut), beneficiarul va putea încasa banii integral, sub formă de plată unică sau în tranșe, ca până acum.

Precizări despre sistemul de pensii private obligatorii

Despre acest proecit de lege, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a explicat într-o conferință de presă că nu există nicăieri în Europa fond de pensii private unde să-ți poți retrage toții banii:

„Mecanismul este construit în două direcții principalele, pe două forme de extracție pensie privată: pensia de tip retragere programată care se va plăti pe o perioadă determinată cu garanția rambursării integrale a activitului cumulat și pensia viageră cu plată pe toată durata de viață a participantului.

Este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul cumulat”, a explicat Petrescu.

El a explicat cu proiectul de lege a fost în primă lectură în ședința de guvern de astăzi și urmează o consultare extinsă pe prevederile lui.

Întrebat despre modificarea care nu mai permite românilor să retragă toți banii după pensionare, președintele ASF a afirmat că aceasta a fost o măsură tranzitorie introdusă în lege în 2018. „Ne îndreptăm către un vârf de sarcină 2030 într-o perioadă în care sute de mii de oameni vor ieși la pensie”, a explicat el. Întrebat dacă contractul semnat de oameni este nul în acest moment, el a răspuns că „este vorba despre o actualizare”.

Cum a evoluat sistemul 2 de pensii în România

România a adoptat sistemul pensiilor private în 2005, după modelul Băncii Mondiale, împărțit în două etape:

Faza de acumulare, activă din 2007 până în prezent, a înregistrat creșteri constante ale fondurilor, numărului de participanți și valorii activelor;

Faza de plată, însă, nu are încă o lege dedicată, deși a fost prevăzută de la început.

În lipsa unei reglementări clare, participanții la Pilonul II pot acum solicita o plată unică sau eșalonată pe cel mult cinci ani, după ce devin eligibili pentru pensie. Guvernul argumentează că, pe fondul sumelor tot mai mari acumulate și al valului de pensionări așteptat după 2030, este nevoie de o lege care să reglementeze clar modul de plată.

Totodată, noua reglementare ar alinia sistemul românesc de pensii private la principiile OCDE, organizație la care România se află în proces de aderare, mai precizează autoritățile.

Cum vei încasa pensia privată, dacă legea intră în vigoare

Dacă ai acumulat sub 15.372 lei, banii vor fi plătiți integral sau în tranșe, timp de maximum 5 ani – la fel ca până acum.

Dacă ai acumulat peste acest prag, vei putea retrage până la 25% din sumă la început, iar restul va fi achitat lunar, sub formă de pensie: fie pentru o perioadă determinată (cu rambursarea garantată), fie viager, pe viață.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost criticat de Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), care susține că inițiativa avantajează administratorii fondurilor, nu participanții care contribuie la Pilonul II.

Potrivit acestuia, reglementările au fost elaborate fără consultarea reală a organizațiilor de consumatori, iar propunerile venite din partea AURSF au fost respinse de ASF.

„Din punctul nostru de vedere, proiectul lasă foarte mult de dorit și nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei. Se propune ca banii acumulați în conturile de pensie privată să nu mai poată fi retrași la pensionare, ci maxim 25% din această sumă. În plus, perioada pentru plățile eșalonate se dublează, de la 5 la 10 ani, ceea ce, în contextul uneia dintre cele mai scăzute speranțe de viață din UE, va face ca mulți să nu mai apuce să se bucure de banii acumulați”, atenționează Alin Iacob pe contul său de LinkedIn.

Proiectul, criticat dur

AURSF a formulat mai multe propuneri pentru îmbunătățirea proiectului:

„AURSF militează pentru posibilitatea ca un participant să poată decide ce dorește să facă cu banii acumulați în contul său de pensie privată, similar cu situația din prezent.

Totuși, având în vedere faptul că economisirea s-a realizat în vederea completării resurselor financiare la momentul pensionării, a acumulării în anii următori a unor sume suplimentare relativ importante și având în vedere practica din statele OECD menționate în expunerea de motive, putem agrea cu un lump sum parțial, majorat de la 25% la 30%.

În același timp, însă, considerăm că, în situația în care probează cu documente existența unei situații de urgență de ordin medical sau social, membrul fondului de plată trebuie să poată retrage până la 100% din valoarea activului său personal”, motivează asociația.

O altă propunere este ca pensia de tip retragere programată să nu se întindă pe 10 ani, ci pe 5 ani, iar pensionarul să poată fi asistat în cererea sa și de o asociație de consumatori.

„În momentul de față, perioada de plată este limitată la 5 ani. Dublarea instantanee a perioadei de plată, în condițiile în care nu s-au acumulat sume importante în contul participanților și nici nu am asistat la creșterea speranței de viață a acestora, ar fi percepută extrem de negativ la nivelul societății. Toți cei care doresc definirea unei perioade de plată pe un termen mai îndelungat, o pot face fără niciun fel de restricții.

În plus, România înregistrează în prezent și niveluri mari ale ratei inflației, iar prelungirea perioadei de plată ar diminua valoarea reală a sumei încasate de pensionar. Pentru a permite membrului unui fond de plată să fie ajutat de o asociație de consumatori”, a mai propus AURSF.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările
Politică
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu
Politică
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu
Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”
Politică
Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”
Guvernul discută un proiect de lege privind plata pensiilor private / Un nou împrumut pentru restaurarea unor obiective culturale
Politică
Guvernul discută un proiect de lege privind plata pensiilor private / Un nou împrumut pentru restaurarea unor obiective culturale
PSD, reuniune de urgență. Partidul decide luni dacă iese sau nu de la guvernare
Politică
PSD, reuniune de urgență. Partidul decide luni dacă iese sau nu de la guvernare
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Politică
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)
Politică
Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)
Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)
Politică
Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)
Ministrul Sănătății: „Am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”. Câte spitale vor fi construite prin acest program (VIDEO)
Politică
Ministrul Sănătății: „Am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”. Câte spitale vor fi construite prin acest program (VIDEO)
Alexandru Rogobete anunță o reformă sistemul sanitar: „Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare” (VIDEO)
Politică
Alexandru Rogobete anunță o reformă sistemul sanitar: „Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare” (VIDEO)
Ultima oră
14:32 - Lovitură grea pentru pensionarii din România! Este vorba despre recalcularea pensiilor! Ce decizie s-a luat: „Ne mint de la început”
14:29 - Newsweek: La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă?
14:26 - Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
14:22 - Copil de 9 ani, din Dâmbovița, dat dispărut. Anunțul poliției
14:02 - Anchetatorii i-au conturat profilul psihologic lui Emil Gânj. Criminalul din Mureș ar avea o inteligență peste medie
14:00 - Fraudă de 31.000 de euro pentru „ritual de împreunare cu iubitul”. Două vrăjitoare, percheziționate
13:39 - Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
13:26 - Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă
13:23 - Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump
12:59 - Un vânător milionar a fost ucis de bivolul pe care voia să-l împuște