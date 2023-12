Kelemen Hunor (UDMR), replică pentru președintele PNL: Dacă Ciucă se simte bine în pat cu Ciolacu, n-am nimic de comentat. Am eu o altă metaforă pentru Ciucă. El fiind inginer, poate înțelege...

Kelemen Hunor, președintele UDMR, consideră o „eroare strategică” a formațiunii pe care o conduce. El a avut o replică mai ales pentru Nicolae Ciucă, președintele PNL, care explicase astfel excluderea UDMR de la : „Nu stă nimeni cu nimeni în cameră, cu atât mai puțin în pat. Chestiunea cu patul e dificilă, pentru că am fost trei și era posibil să n-avem loc. În cameră încăpem și este posibil ca la un moment dat să fim mai mulți”.

Replica lui Kelemen Hunor pentru Nicolae Ciucă

„Noi nu am ieșit de la guvernare. Am fost împinși afară din Coaliție, inclusiv de domnul Ciucă, și ultima soluție de compromis pe care am pus-o pe masă a respins-o domnul Ciucă. Eu am gusturi cu totul și cu totul diferite față de domnul Ciucă. Dacă domnul Ciucă se simte bine în pat cu domnul Ciolacu, n-am nimic de comentat. Eu n-am fost în pat nici cu Ciucă, nici cu Ciolacu, nici în 3, nici în 2. Dacă el se simte mai bine în doi în pat, asta e viața. Fiecare cu opțiunea…”, a declarat Kelemen Hunor, pentru

Acesta a ales apoi să folosească o altfel de metaforă pentru a-i explica președintelui PNL că scoaterea UDMR de la guvernare a fost o greșeală: „Haideți să lăsăm ”camera” și ”patul”. Am eu o altă metaforă pentru domnul Ciucă. El fiind inginer, poate înțelege. Un scaun cu 3 picioare, domnule Ciucă, este mult mai stabil decât un scaun cu două picioare. Și asta era ideea de la bun început. Ei când și-au dat seama că se descurcă, între ghilimele – vedem – fără noi, atunci au zis «hai să împingem pe cei de la UDMR în afara guvernului». A fost o greșeală, zic eu, și o decizie pe care nu am meritat-o”,

Kelemen Hunor, critici pentru Klaus Iohannis

Liderul UDMR a mai afirmat că n-a mai vorbit de mult timp cu președintele Klaus Iohannis, dar e convins că UDMR ar fi rămas la guvernare dacă acesta și-ar fi dorit: „Eu n-am vorbit de foarte mult timp cu Klaus Iohannis, dar sunt convins, cunoscându-l pe Klaus Iohannis și cum s-a comportat de când e președinte, că dacă el ar fi dorit să rămânem în Coaliție, atunci am fi rămas în Coaliție. Asta este 100%”.

Kelemen Hunor a mai precizat, totodată, că decizia lui Iohannis a fost „o oarecare iresponsabilitate politică, o eroare strategică”.