Klaus Iohannis a votat: „Nu votam doar cu o persoană sau partid, votăm cu directia pe care România o va lua in anii care urmează”

Fostul președinte Klaus la , duminică, 18 mai, la al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2025. El a venit alături de soția sa, Carmen Iohannis, conform .

Mesajul transmis de fostul președinte

„Votul de azi este extrem de important, de fiecare data când votam este important. Nu votam doar cu o persoană sau partid, votăm cu directia pe care românia o va lua in anii care urmează. Am avut noroc și am și muncit in ultimii 10 ani, daca ne uitam la datele economice, PIB-ul s-a dublat, este enorm. Venitul mediu s-a majorat semnificativ, din păcate nu toți au beneficiat de această creștere. În ansamblu, României i-a mers bine. România este în momentul acesta o țară respectată în UE și în lume. Eu cred că acest parcurs trebuie continuat”, a declarat Klaus Iohannis.

„Locul României este clar în UE, valorile României sunt din Vest. Asta este lumea noastră și nu alta. Ar fi mare păcat să dăm cu piciorul acestor realizări care sunt ale României. Aceste alegeri pot fi pentru a continua un lucru bun. Alternativa ar fi tristă, ar fi izolare, ar fi pierderea bunăstării, câtă avem. Ați văzut, după primul tur, am pierdut miliarde, s-a prăbușit cursul leu-euro”, a mai adăugat el.

Secțiile de votare s-au deschis duminică, 18 mai, la ora 7.00 și vor fi deschise până la 21.00. Românii din diaspora au început să voteze de vineri.