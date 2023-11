Klaus Iohannis, după ce a fost acuzat că face turism de lux pe bani publici: „Prin acest turneu, am repus România pe radarul african” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis susține că prin turneul african, pe care l-a încheiat joi în Senegal, a „repus România pe radarul african”.

Ce spune președintele Klaus Iohannis despre controversatul turneu african

Președintele României susține că „a găsit oportunități deja foarte concrete de colaborare” în Kenya, Tanzania, Cabo Verde și Senegal.

`La final, ce pot să spun: am găsit deschidere, chiar parteneri bucuroși că reluăm această relație veche, importantă și valoroasă. Am găsit oportunități deja foarte concrete de colaborare, în toate statele pe care le-am vizitat s-au semnat acorduri de înțelegere. Și summa summarum, aș putea să spun, fără a exagera: prin acest turneu, am repus România pe radarul african. Am reluat ceea ce aproape se pierduse, o relație extrem de valoroasă între România și partenerii africani”, a declarat Klaus Iohannis.

„Această strategie nu va avea urmări pozitive practice doar pentru România și pentru statele pe care le-am vizitat. Va avea urmări foarte concrete și pentru relația dintre Uniunea Europeană și statele africane, relația dintre Uniunea Europeană și Uniunea Africană. Este evident că partenerul nostru cel mai apropiat regional este Africa. Sunt oportunități fenomenale și ar fi o greșeală imensă să neglijăm această șansă de bună colaborare”, a adăugat șeful statului.

Klaus Iohannis fusese acuzat că . Mai mult, Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice din Universitatea București, s-a arătat de părere că „o comisie parlamentară pe Președinte”.