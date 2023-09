Klaus Iohannis, întrebat cum contribuie la rezolvarea problemelor din Delta Dunării: „Contribuția mea constă în faptul că am venit aici” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vizitat, vineri, împreună cu Carmen Iohannis Delta Dunării. Șeful statului s-a plimbat cu barca, iar la final a avut o conferință de presă în care a vorbit despre problemele din Deltă și despre importanța zonei.

„Este 1 septembrie, ziua Deltei Dunării şi am decis împreună cu prima doamnă şi cu întreaga delegaţie să venim astăzi aici, la dumneavoastră în vizită.

Am vizitat locuri foarte frumoase, am fost în zona lacustră Samova-Parcheş, este o zonă foarte specială şi specialiştii sunt de părere că este o zonă unică în Deltă. Noi suntem de părere că este foarte frumoasă. Am avut o discuţie aplicată, bună cu cei care m-au însoţit”, a spus Iohannis.

„Contribuția mea constă în faptul că am venit aici și am atras atenția asupra acestor chestiuni, că am discutat cu autoritățile centrale și locale, iar soluțiile foarte concrete o să le prezinte ministerul, județul, primăria, administrația deltei, atunci când se pun în practică”.