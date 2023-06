Klaus Iohannis le-a transmis un mesaj copiilor, de 1 Iunie. Reacțiile românilor: „Domnule președinte, în ‘Romania educată’ copiii nu au nicio speranță de viitor!”

De Ziua Copilului, președintele Klaus Iohannis le-a urat celor mici să-și urmeze pasiunile, să exploreze lumea, să-și mențină curiozitatea vie și să învețe din fiecare experiență.

Mesajul lui Iohannis pentru copii

„1 iunie este ziua în care celebrăm farmecul și trăirile copilăriei. Dragi copii, vă încurajez să vă urmați pasiunile, să explorați lumea din jurul vostru și să pășiți mereu către noi orizonturi. Păstrați-vă curiozitatea vie, învățați din fiecare experiență și bucurați-vă de fiecare descoperire pe care o faceți. La mulți ani!” – este mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis pe pagina sa de Facebook.

Cei care au lăsat comentarii la postarea sa n-au fost chiar impresionați.

„Copii, cel mai bun exemplu este presedintele nostru. El chiar și la 60 de ani nu se oprește din explorat lumea și făcut pași (zboruri) spre noi orizonturi”, a scris cineva, aluzie la deplasările externe făcute de Iohannis cu un avion privat de lux.

„Sper ca orice copil să vă urmeze sfatul! Astfel vor ajunge niște adulți puternici și nu se vor lăsa păcăliți de unu’ ca d-voastră!”, a fost un alt comentariu.

„Domnule președinte în „Romania educată” copiii nu au nici o speranță de viitor, profesorii vor îngheța anul , iar miile de elevi nu vor putea susține bacalaureatul și examenul național! Asta e Romania dumneavoastră”, i-a reproșat altcineva.

„Dragi copii, cu ajutorul meu și al colegilor din PSDNL va urez drum bun in găsirea fericirii in alte tari și meleaguri. Suntem incapabili să vă asigurăm un viitor in acesta tara plina de oameni că mine. Sa trăiți bine” – a rescris cineva mesajul lui Iohannis.

Iohannis, către copii: Și greva are ceva avantaje

Amintim că elevii nu merg la școală de mai bine de o săptămână, profesorii fiind în grevă generală. Ei reclamă salariile mici și subfinanțarea în Educație.

Însă președintele Iohannis a tratat inițial situația gravă într-o altă cheie. Aflat la Sibiu, alături de omologul german, el le-a spus elevilor Colegiului Național Brunkenthal, să-l întâmpine pe oficialul de la Berlin, că

Soția președintelui, Carmen Iohannis, profesoară de engleză la acest colegiu, de sindicaliști pentru că a spart greva și a decis să țină orele online.

Klaus Iohannis i-a primit pe liderii de sindicate la discuții abia după ce . El să urgenteze găsirea de soluții, ca anul școlar să se încheie cu bine.