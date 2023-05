Elevi aduși la școală în plină grevă a profesorilor ca să îl întâmpine pe Iohannis la Sibiu. Lider sindical: Sunt siderat pur și simplu! Ne întoarcem în anii dinaintea Revoluției! (VIDEO)

Carmen Iohannis a adus la Colegiul Național Brukenthal din Sibiu ca să îi întâmpine pe Klaus Iohannis și pe președintele Germaniei, în plină și în timp ce la București se desfășoară un protest de amploare, iar președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Bogdan Manea, a comparat situația cu „anii dinaintea Revoluției”, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Lider sindical, despre imaginile de la Sibiu: Ne întoarcem în anii dinaintea Revoluției

Bogdan Manea a comentat imaginile cu soția Președintelui și grupul de elevi care i-au întâmpinat pe Klaus Iohannis și Frank-Walter Steinmeier, spunând că este „siderat pur și simplu” de ceea ce se întâmplă la Sibiu.

„Eu vreau să spun că sunt siderat pur și simplu, sunt uimit de imaginile dumneavoastră care le-am văzut de la Sibiu”, a declarat președintele FSLI Dolj.

Referitor la faptul că imaginile amintesc de perioada comunistă, sindicalistul a confirmat: „Exact, exact ceea ce spuneți dumneavoastră, și noi vrem să facem România educată, altfel, acum. De aceea s-a schimbat legea educației, pentru a face o altă educație copiilor din România, și noi ne întoarcem, prin ceea ce se întâmplă azi la Sibiu, în anii dinaintea Revoluției. Este de-a dreptul incredibil. Vreau să vă spun că eu aveam așteptări de la Președintele României”.

„Eu personal am stat la negocierea de aseară, care s-a terminat în jur de ora 11 noaptea, și am ținut neapărat să fiu printre ai mei astăzi pentru că am avut o ședință a liderilor județeni pentru a-i întreba pe oameni dacă sunt de acord cu ceea ce a dat Guvernul, sau oferta guvernamentală, da sau nu. Evident că în unanimitate oamenii nu au fost de acord. Am mai plecat aseară de la București spre Craiova deoarece mâine, la Craiova, va avea loc un miting de foarte mare amploare a celor trei uniuni sindicale, e vorba de FSLI Dolj, „Spiru Haret” și „Alma Mater”, ceva asemănător a ceea ce se întâmplă acum la București, ceva asemănător a ceea ce s-a întâmplat acum o zi la Iași”, a mai spus Bogdan Manea.